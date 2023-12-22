https://ria.ru/20231222/zavod-1917429864.html
СМИ: в России половина автозаводов не возобновила работу после санкций
СМИ: в России половина автозаводов не возобновила работу после санкций - РИА Новости, 22.12.2023
СМИ: в России половина автозаводов не возобновила работу после санкций
В России по прошествии двух лет после введения санкций половина автозаводов все еще не работает, сообщает газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:59
2023-12-22T11:59
2023-12-22T12:05
экономика
авто
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768121945_128:0:2779:1491_1920x0_80_0_0_849c77de988afc878abfe66eeb1bc6ae.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В России по прошествии двух лет после введения санкций половина автозаводов все еще не работает, сообщает газета "Коммерсантъ"."Спустя почти два года после начала военных действий на Украине из 22 автозаводов (с учетом запущенного осенью 2022 года "Моторинвеста") по-прежнему простаивает половина", — утверждает издание.Санкции привели к остановке производства почти на всех заводах, однако выпуск российских моделей возобновился в скором времени, говорится в публикации. При этом, хотя почти все площадки иностранных компаний позже были приобретены местными инвесторами, вернуться к производству машин на этих заводах удалось лишь в некоторых случаях, подчеркнули в публикации.К февралю прошлого года в России действовал 21 автомобильный завод, десять из которых находились под контролем автопроизводителей из стран, позже признанных недружественными, добавили в издании.
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911226016.html
https://ria.ru/20231219/zavod-1916679668.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768121945_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8c25c0eda6784dc4487011fab3dbc2f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, украина
Экономика, Авто, Россия, Украина
СМИ: в России половина автозаводов не возобновила работу после санкций
"Ъ": в России после введения санкций к работе не вернулась половина автозаводов