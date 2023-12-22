https://ria.ru/20231222/zarazhenie-1917484979.html

ВОЗ: каждый второй человек подвержен риску заражения лихорадкой Денге

ВОЗ: каждый второй человек подвержен риску заражения лихорадкой Денге - РИА Новости, 22.12.2023

ВОЗ: каждый второй человек подвержен риску заражения лихорадкой Денге

Около четырех миллиардов человек, то есть каждый второй житель Земли, подвержены риску заражения лихорадкой Денге, заявила на брифинге в Женеве руководитель... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:36

2023-12-22T14:36

2023-12-22T14:39

земля

воз

женева (город)

южная америка

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ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости. Около четырех миллиардов человек, то есть каждый второй житель Земли, подвержены риску заражения лихорадкой Денге, заявила на брифинге в Женеве руководитель группы ВОЗ по арбовирусам Диана Рохас Альварес. "Около четырех миллиардов человек подвержены риску заражения вирусом Денге. С начала этого года во всем мире было зарегистрировано более пяти миллионов случаев заболевания и пяти тысяч смертей от Денге", - сказала она. Альварес добавила, что ВОЗ оценивает риск Денге как высокий во всем мире, что требует максимального внимания и ответных мер со стороны всех уровней организации для оказания поддержки странам по всему миру в борьбе с текущими вспышками и подготовке стран к реагированию на предстоящий сезон Денге. В настоящее время не существует специфического лечения тяжелой формы этого заболевания, поэтому "раннее выявление и доступ к надлежащей медицинской помощи снизят вероятность смерти от тяжелой формы". "Денге является наиболее распространенной вирусной инфекцией, передающейся людям через укусы инфицированных комаров, и в основном встречается в городских районах с тропическим и субтропическим климатом по всему миру, однако, поскольку инфицированные комары могут процветать в большем количестве стран из-за изменения климата, в этом году о случаях заболевания сообщало гораздо больше стран", - отметила эксперт организации. Однако, по данным организации, в 2023 году почти 80% случаев заболевания, или 4,1 миллиона, были зарегистрированы в Северной и Южной Америке, за которыми следуют Юго-Восточная Азия и Западная часть Тихого океана. "Распределение комаров изменилось за последние несколько лет из-за нескольких факторов, и в 2023 году явления Эль-Ниньо и изменение климата привели к увеличению числа случаев выявления Денге в странах, ранее свободных от него, таких как Франция, Италия и Испания", - подчеркнула Альварес. Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности от тяжелой формы заболевания составляет 2,5% и без соответствующего лечения может достигать 20%.

https://ria.ru/20231218/denge-1916468177.html

https://ria.ru/20230730/likhoradka-1887212653.html

земля

женева (город)

южная америка

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земля, воз, женева (город), южная америка