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В Париже сотни человек вышли на протест против закона о миграции - РИА Новости, 22.12.2023
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20:46 22.12.2023 (обновлено: 22:46 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/zakon-1917579354.html
В Париже сотни человек вышли на протест против закона о миграции
В Париже сотни человек вышли на протест против закона о миграции - РИА Новости, 22.12.2023
В Париже сотни человек вышли на протест против закона о миграции
Сотни человек в Париже приняли участие в акции против нового закона, ужесточающего правила миграции во Франции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:46
2023-12-22T22:46
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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Сотни человек в Париже приняли участие в акции против нового закона, ужесточающего правила миграции во Франции, передает корреспондент РИА Новости. Сотни мигрантов, в основном из африканских стран, вышли в пятницу на акцию протеста в Париже. Колонна манифестантов, движущаяся от площади Республики к площади Шатле, несла растяжки со словами: "Координация нелегалов: свобода передвижения и места жительства для всех!", "Нет закону Дарманена: легализация для всех! Никто не будет нелегалом!". Они скандировали лозунги с критикой главы МВД Жеральда Дарманена, на плакатах можно было прочитать: "Мы все дети иммигрантов", "Солидарность против расизма", "Нет закону Дарманена". Акцию организовали ассоциации по защите мигрантов. Они призвали усилить давление на власти и выходить на акции протеста по всей стране. Аналогичные "марши солидарности" также запланированы в Ренне, Марселе, Лионе, Тулузе, Бресте и других городах. Ассоциации также призывают профсоюзы организовать забастовки "против расизма и фашизма". Накануне генеральный секретарь профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине призвала ко "всеобщему гражданскому неповиновению" в знак протеста против закона об ужесточении миграции, принятого ранее на этой неделе французским парламентом. Французский парламент одобрил на этой неделе текст спорного законопроекта об ужесточении миграции после согласования его новой версии смешанной паритетной комиссией в ходе продолжительных дебатов. Это вызвало массу протестов среди французских политиков. Министр здравоохранения Орельян Руссо заявил об отставке из-за несогласия с законом, ряд регионов, где у власти находятся левые, объявили, что не будут применять новые меры. Ранее впервые за 25 лет законопроект правительства был отвергнут депутатами. Большинство из них проголосовали за петицию, требующую отклонить текст законопроекта об ужесточении правил миграции. После этого глава МВД Жеральд Дарманен попросил об отставке, однако президент Макрон ее не принял. Дарманен позже заявил о намерении не отзывать текст законопроекта и довести его до конца. Новый закон "об убежище и миграции", который во Франции называют "законом Дарманена", включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Он также предполагает депортацию из Франции совершивших преступления иностранцев. По словам Дарманена, это "самый жесткий" законопроект по вопросам иммиграции, когда-либо представленный французским правительством. Дарманен сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну. Законопроект дает возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников-французов. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для членов семей тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи.
https://ria.ru/20231220/zakon-1917105322.html
https://ria.ru/20231222/pereimenovanie-1917364220.html
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Мигранты на акции протеста в Париже
В Париже прошла акция против жесткого закона по контролю за миграцией: за депортацией нелегалов теперь будут тщательнее следить, добавляя их в список разыскиваемых лиц, а совершивших преступления – депортировать. Вводится экзамен по языку для членов семей мигрантов.
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в мире, франция, жеральд дарманен, лион, париж
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Лион, Париж
В Париже сотни человек вышли на протест против закона о миграции

В Париже сотни человек вышли на протест против нового закона о миграции

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Сотни человек в Париже приняли участие в акции против нового закона, ужесточающего правила миграции во Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни мигрантов, в основном из африканских стран, вышли в пятницу на акцию протеста в Париже. Колонна манифестантов, движущаяся от площади Республики к площади Шатле, несла растяжки со словами: "Координация нелегалов: свобода передвижения и места жительства для всех!", "Нет закону Дарманена: легализация для всех! Никто не будет нелегалом!". Они скандировали лозунги с критикой главы МВД Жеральда Дарманена, на плакатах можно было прочитать: "Мы все дети иммигрантов", "Солидарность против расизма", "Нет закону Дарманена".
Акцию организовали ассоциации по защите мигрантов. Они призвали усилить давление на власти и выходить на акции протеста по всей стране. Аналогичные "марши солидарности" также запланированы в Ренне, Марселе, Лионе, Тулузе, Бресте и других городах.
Экс-президент Франции Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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Ассоциации также призывают профсоюзы организовать забастовки "против расизма и фашизма".
Накануне генеральный секретарь профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине призвала ко "всеобщему гражданскому неповиновению" в знак протеста против закона об ужесточении миграции, принятого ранее на этой неделе французским парламентом.
Французский парламент одобрил на этой неделе текст спорного законопроекта об ужесточении миграции после согласования его новой версии смешанной паритетной комиссией в ходе продолжительных дебатов. Это вызвало массу протестов среди французских политиков. Министр здравоохранения Орельян Руссо заявил об отставке из-за несогласия с законом, ряд регионов, где у власти находятся левые, объявили, что не будут применять новые меры.
Ранее впервые за 25 лет законопроект правительства был отвергнут депутатами. Большинство из них проголосовали за петицию, требующую отклонить текст законопроекта об ужесточении правил миграции. После этого глава МВД Жеральд Дарманен попросил об отставке, однако президент Макрон ее не принял. Дарманен позже заявил о намерении не отзывать текст законопроекта и довести его до конца.
Новый закон "об убежище и миграции", который во Франции называют "законом Дарманена", включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Он также предполагает депортацию из Франции совершивших преступления иностранцев. По словам Дарманена, это "самый жесткий" законопроект по вопросам иммиграции, когда-либо представленный французским правительством. Дарманен сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну. Законопроект дает возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников-французов. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для членов семей тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи.
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