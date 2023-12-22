https://ria.ru/20231222/zakon-1917495742.html
СФ одобрил закон о мерах стимулирования спроса на промышленную продукцию
СФ одобрил закон о мерах стимулирования спроса на промышленную продукцию - РИА Новости, 22.12.2023
СФ одобрил закон о мерах стимулирования спроса на промышленную продукцию
Сенаторы одобрили закон о мерах стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию и создании условий для ее приоритетного использования. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:00
2023-12-22T15:00
2023-12-22T15:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о мерах стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию и создании условий для ее приоритетного использования. В этих целях документ дополняет закон "О промышленной политике в РФ" рядом понятий, в том числе "российская промышленная продукция", "производитель российской промышленной продукции", "цифровой паспорт промышленной продукции". При этом Минпромторг России будет вести реестр российской промышленной продукции и определять образец, порядок использования и прекращения использования логотипа "Российская промышленная продукция". Внесение продукции в реестр станет основанием для использования этого логотипа для поддержания интереса к российской промышленной продукции и ее продвижения на рынке. Для включения в реестр продукция должна соответствовать критериям, утвержденным кабмином. С учетом изменения понятийного аппарата актуализируются обозначенные в законе цели, задачи и принципы промышленной политики. Новый закон также предусматривает создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Речь идет о формировании единого механизма идентификации товаров и аккумулирования данных о мерах поддержки производителей и заказчиков, работающих по 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере госзакупок) и 223-ФЗ (о закупках отдельных видов юрлиц). Новый закон должен вступить в силу c 1 июля 2024 года.
https://ria.ru/20231222/matvienko-1917477084.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
СФ одобрил закон о мерах стимулирования спроса на промышленную продукцию
Сенаторы одобрили закон о мерах стимулирования спроса на промышленную продукцию
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Сенаторы одобрили закон
о мерах стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию и создании условий для ее приоритетного использования.
В этих целях документ дополняет закон "О промышленной политике в РФ" рядом понятий, в том числе "российская промышленная продукция", "производитель российской промышленной продукции", "цифровой паспорт промышленной продукции".
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При этом Минпромторг России будет вести реестр российской промышленной продукции и определять образец, порядок использования и прекращения использования логотипа "Российская промышленная продукция". Внесение продукции в реестр станет основанием для использования этого логотипа для поддержания интереса к российской промышленной продукции и ее продвижения на рынке. Для включения в реестр продукция должна соответствовать критериям, утвержденным кабмином.
С учетом изменения понятийного аппарата актуализируются обозначенные в законе цели, задачи и принципы промышленной политики.
Новый закон также предусматривает создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Речь идет о формировании единого механизма идентификации товаров и аккумулирования данных о мерах поддержки производителей и заказчиков, работающих по 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере госзакупок) и 223-ФЗ (о закупках отдельных видов юрлиц).
Новый закон должен вступить в силу c 1 июля 2024 года.
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