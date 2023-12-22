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В Москве двое полицейских миграционной службы попались на взятках
В Москве двое полицейских миграционной службы попались на взятках - РИА Новости, 22.12.2023
В Москве двое полицейских миграционной службы попались на взятках
Начальник и инспектор одного из отделов управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве получали взятки от компаний за игнорирование нарушений... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:19
2023-12-22T17:19
2023-12-22T17:20
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Начальник и инспектор одного из отделов управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве получали взятки от компаний за игнорирование нарушений миграционного законодательства на стройках, им предъявлено обвинение, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, начальник и инспектор отделения противодействия незаконной трудовой деятельности отдела по контролю в сфере миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве получили взятки от сотрудников коммерческих организаций за игнорирование нарушений миграционного законодательства на стройках. Преступление раскрыли при совместной работе ГСУ СК по Москве и собственной безопасности столичного главка МВД. "С фигурантами проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение", - сказала Иванова, добавив, что они обвиняются в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве двое полицейских миграционной службы попались на взятках
В Москве начальник и инспектор отдела миграционной службы попались на взятках