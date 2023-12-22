Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/vzryvy-1917438589.html
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 22.12.2023
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:38
2023-12-22T12:38
специальная военная операция на украине
россия
херсон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале."В центральной части Херсона слышны взрывы", - написал Мрочко.Он также призвал жителей города не находиться на открытом пространстве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20231222/kiev-1917365724.html
россия
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Назначенный Киевом Мрочко сообщил о взрывах в центральной части Херсона

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале.
"В центральной части Херсона слышны взрывы", - написал Мрочко.
Он также призвал жителей города не находиться на открытом пространстве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 00:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала