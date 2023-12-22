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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 22.12.2023
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:38
2023-12-22T12:38
2023-12-22T12:38
специальная военная операция на украине
россия
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале."В центральной части Херсона слышны взрывы", - написал Мрочко.Он также призвал жителей города не находиться на открытом пространстве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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россия, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Назначенный Киевом Мрочко сообщил о взрывах в центральной части Херсона