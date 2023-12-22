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Палестинский дипломат обвинил Израиль в выселении людей в Иорданию и Египет - РИА Новости, 22.12.2023
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05:11 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/vyselenie-1917375960.html
Палестинский дипломат обвинил Израиль в выселении людей в Иорданию и Египет
Палестинский дипломат обвинил Израиль в выселении людей в Иорданию и Египет - РИА Новости, 22.12.2023
Палестинский дипломат обвинил Израиль в выселении людей в Иорданию и Египет
Принудительное выселение палестинцев на территорию Египта и Иордании - часть стратегии Израиля, в рамках которой он хочет, чтобы было как можно меньше... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T05:11
2023-12-22T05:11
израиль
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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Принудительное выселение палестинцев на территорию Египта и Иордании - часть стратегии Израиля, в рамках которой он хочет, чтобы было как можно меньше палестинцев, считает посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. "Мы думаем, что это план Израиля – принудительное выселение как в Газе, чтобы люди отправлялись в Египет, так и на Западном берегу – чтобы это привело к принудительному выселению в Иорданию", - сказал РИА Новости дипломат. Однако это, по его мнению, противоречит интересам американцев. "Я думаю, что последнее, чего хотят американцы, - это возгорание конфликта в регионе. Думаю, это не в их интересах. И, наконец, Египет и Иордания – союзники США, они не противники. И американцы не заинтересованы в дестабилизации Иордании или Египта. Но то, что Израиль этого хочет – конечно. Израиль хотел бы, чтобы было как можно меньше палестинцев, и это принудительное выселение – часть этой стратегии", - пояснил собеседник агентства. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231222/izrail-1917373863.html
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израиль, владимир путин, хамас, оон, египет, иордания, в мире
Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Египет, Иордания, В мире
Палестинский дипломат обвинил Израиль в выселении людей в Иорданию и Египет

Посол Палестины в Вене: Израиль принудительно выселяет людей в Иорданию и Египет

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Принудительное выселение палестинцев на территорию Египта и Иордании - часть стратегии Израиля, в рамках которой он хочет, чтобы было как можно меньше палестинцев, считает посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.
«
"Мы думаем, что это план Израиля – принудительное выселение как в Газе, чтобы люди отправлялись в Египет, так и на Западном берегу – чтобы это привело к принудительному выселению в Иорданию", - сказал РИА Новости дипломат.
Однако это, по его мнению, противоречит интересам американцев. "Я думаю, что последнее, чего хотят американцы, - это возгорание конфликта в регионе. Думаю, это не в их интересах. И, наконец, Египет и Иордания – союзники США, они не противники. И американцы не заинтересованы в дестабилизации Иордании или Египта. Но то, что Израиль этого хочет – конечно. Израиль хотел бы, чтобы было как можно меньше палестинцев, и это принудительное выселение – часть этой стратегии", - пояснил собеседник агентства.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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