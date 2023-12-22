https://ria.ru/20231222/vin_dizel-1917372959.html
Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии, сообщили СМИ
Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.12.2023
Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии, сообщили СМИ
Бывшая помощница американского актера Вина Дизеля обвинила звезду фильмов "Форсаж" в насильственных действиях сексуального характера, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T03:47
2023-12-22T03:47
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шоубиз
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бывшая помощница американского актера Вина Дизеля обвинила звезду фильмов "Форсаж" в насильственных действиях сексуального характера, сообщает телеканал CNN.Гражданский иск, поданный в четверг в Верховный суд штата Калифорния, связан с предполагаемым инцидентом 2010 года. Бывшая помощница актера Аста Джонассон утверждает, что Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте. В жалобе говорится, что Дизель проигнорировал "четкие заявления Джонассон о несогласии".Джонассон подала в суд на Дизеля, его компанию One Race Productions и его сестру за сексуальные домогательства, создание враждебной рабочей среды, незаконное увольнение и другие претензии. Женщина утверждает, что сестра Дизеля, в то время глава его продюсерской компании One Race, позвонила ей "всего через несколько часов" после предполагаемого инцидента и "расторгла трудовые отношения".Согласно иску, женщина требует наложить административные штрафы в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение, а также присудить штрафные санкции, размер которых не уточняется.Дизель снялся более чем в 60 фильмах, но более всего известен по франшизе "Форсаж", а также фильмам "Спасти рядового Райана", "Хроники Риддика", "Три икса", "Вавилон нашей эры" и "Стражам Галактики", где он озвучил Грута.
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вин дизель (марк синклер винсент), калифорния, атланта
Шоубиз, Вин Дизель (Марк Синклер Винсент), Калифорния, Атланта
Вина Дизеля обвинили в сексуальном насилии, сообщили СМИ
CNN: бывшая помощница актера Вина Дизеля обвинила его в сексуальном насилии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Бывшая помощница американского актера Вина Дизеля обвинила звезду фильмов "Форсаж" в насильственных действиях сексуального характера, сообщает телеканал CNN
.
Гражданский иск, поданный в четверг в Верховный суд штата Калифорния
, связан с предполагаемым инцидентом 2010 года. Бывшая помощница актера Аста Джонассон утверждает, что Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте
. В жалобе говорится, что Дизель проигнорировал "четкие заявления Джонассон о несогласии".
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Джонассон подала в суд на Дизеля, его компанию One Race Productions и его сестру за сексуальные домогательства, создание враждебной рабочей среды, незаконное увольнение и другие претензии. Женщина утверждает, что сестра Дизеля, в то время глава его продюсерской компании One Race, позвонила ей "всего через несколько часов" после предполагаемого инцидента и "расторгла трудовые отношения".
Согласно иску, женщина требует наложить административные штрафы в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение, а также присудить штрафные санкции, размер которых не уточняется.
Дизель снялся более чем в 60 фильмах, но более всего известен по франшизе "Форсаж", а также фильмам "Спасти рядового Райана", "Хроники Риддика", "Три икса", "Вавилон нашей эры" и "Стражам Галактики", где он озвучил Грута.
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