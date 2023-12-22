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Более 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита ввели в оборот - РИА Новости, 22.12.2023
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16:29 22.12.2023 (обновлено: 16:31 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/vaktsina-1917524457.html
Более 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита ввели в оборот
Более 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита ввели в оборот - РИА Новости, 22.12.2023
Более 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита ввели в оборот
Более 367 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита введены в гражданский оборот, в ближайшие дни препарат поступит в регионы России, сообщил РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:29
2023-12-22T16:31
общество
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 367 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита введены в гражданский оборот, в ближайшие дни препарат поступит в регионы России, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее президент России Владимир Путин назвал техническим сбоем недостаток вакцин от кори, поскольку в основе сырья для вакцины лежит яйцо. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в России вакцины от кори, краснухи и паротита."Более 367 тысяч доз отечественной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита успешно прошли государственный контроль в лабораториях Росздравнадзора и в четверг введены в гражданский оборот. Уже сегодня единый поставщик вакцин для национального календаря прививок, компания Нацимбио, начала доставку вакцин из своего распределительного центра в Подмосковье в субъекты Российской Федерации, куда она поступит в ближайшие дни", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что по информации поставщика, очередная партия ожидается во второй половине января. Также на следующей неделе ожидается поставка партии вакцин для профилактики кори и паротита, отметил Кузнецов.
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общество, россия
Общество, Россия
Более 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита ввели в оборот

Более 367 тысяч доз российской вакцины от кори и краснухи ввели в оборот

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМедицинский работник в прививочном кабинете поликлиники
Медицинский работник в прививочном кабинете поликлиники - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинский работник в прививочном кабинете поликлиники . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 367 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита введены в гражданский оборот, в ближайшие дни препарат поступит в регионы России, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее президент России Владимир Путин назвал техническим сбоем недостаток вакцин от кори, поскольку в основе сырья для вакцины лежит яйцо. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в России вакцины от кори, краснухи и паротита.
"Более 367 тысяч доз отечественной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита успешно прошли государственный контроль в лабораториях Росздравнадзора и в четверг введены в гражданский оборот. Уже сегодня единый поставщик вакцин для национального календаря прививок, компания Нацимбио, начала доставку вакцин из своего распределительного центра в Подмосковье в субъекты Российской Федерации, куда она поступит в ближайшие дни", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что по информации поставщика, очередная партия ожидается во второй половине января. Также на следующей неделе ожидается поставка партии вакцин для профилактики кори и паротита, отметил Кузнецов.
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