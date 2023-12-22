https://ria.ru/20231222/vaktsina-1917524457.html

Более 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита ввели в оборот

Более 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита ввели в оборот - РИА Новости, 22.12.2023

Более 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита ввели в оборот

Более 367 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита введены в гражданский оборот, в ближайшие дни препарат поступит в регионы России, сообщил РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:29

2023-12-22T16:29

2023-12-22T16:31

общество

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 367 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита введены в гражданский оборот, в ближайшие дни препарат поступит в регионы России, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее президент России Владимир Путин назвал техническим сбоем недостаток вакцин от кори, поскольку в основе сырья для вакцины лежит яйцо. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в России вакцины от кори, краснухи и паротита."Более 367 тысяч доз отечественной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита успешно прошли государственный контроль в лабораториях Росздравнадзора и в четверг введены в гражданский оборот. Уже сегодня единый поставщик вакцин для национального календаря прививок, компания Нацимбио, начала доставку вакцин из своего распределительного центра в Подмосковье в субъекты Российской Федерации, куда она поступит в ближайшие дни", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что по информации поставщика, очередная партия ожидается во второй половине января. Также на следующей неделе ожидается поставка партии вакцин для профилактики кори и паротита, отметил Кузнецов.

https://ria.ru/20231221/malyariya-1917232196.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия