Рейтинг@Mail.ru
"Он знает". В США заметили тревожную для ВСУ деталь в выступлении Путина - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/uverennost-1917478678.html
"Он знает". В США заметили тревожную для ВСУ деталь в выступлении Путина
"Он знает". В США заметили тревожную для ВСУ деталь в выступлении Путина - РИА Новости, 22.12.2023
"Он знает". В США заметили тревожную для ВСУ деталь в выступлении Путина
Уверенность президента России Владимира Путина во время выступления на большой ежегодной пресс-конференции свидетельствует об успехе российских военных в зоне... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:23
2023-12-22T14:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
валерий залужный
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_0:275:3150:2047_1920x0_80_0_0_fef3b9f30743aa9d4498cfa83ce8640b.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Уверенность президента России Владимира Путина во время выступления на большой ежегодной пресс-конференции свидетельствует об успехе российских военных в зоне спецоперации, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Вы видели, что у Путина была четырехчасовая пресс-конференция, где он отвечал на вопросы. Он был очень уверенным. Есть причина, почему он такой уверенный. &lt;…&gt; Он видит, что у Украины в военном плане нет никаких шансов, &lt;…&gt; а России обладает всеми шансами на победу. Он это знает", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что ВСУ вынуждены отступать по всему фронту, так как терпят одно поражение за другим. Кроме того, добавил он, положение дел на фронте для ВСУ осложняет отсутствие американской поддержки. Он предположил, что в таком случае российская армия может освободить Харьков и Одессу."С севера на юг, по всему фронту русские наступают. ВСУ на коленях везде, нет места, где бы они продвигались вперед. &lt;…&gt; Русские наращивают атаки", — резюмировал военный.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
https://ria.ru/20231222/ssha-1917390777.html
https://ria.ru/20231222/etap-1917418035.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_fac874d559f3d0185abb7f29b9581d0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Он знает". В США заметили тревожную для ВСУ деталь в выступлении Путина

Офицер Дэвис: уверенность заявлений Путина отражает успех ВС РФ на фронте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Уверенность президента России Владимира Путина во время выступления на большой ежегодной пресс-конференции свидетельствует об успехе российских военных в зоне спецоперации, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
"Вы видели, что у Путина была четырехчасовая пресс-конференция, где он отвечал на вопросы. Он был очень уверенным. Есть причина, почему он такой уверенный. <…> Он видит, что у Украины в военном плане нет никаких шансов, <…> а России обладает всеми шансами на победу. Он это знает", — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Позор": в США пожалели, что не прислушались к словам Путина об Украине
Вчера, 09:23
Дэвис подчеркнул, что ВСУ вынуждены отступать по всему фронту, так как терпят одно поражение за другим. Кроме того, добавил он, положение дел на фронте для ВСУ осложняет отсутствие американской поддержки. Он предположил, что в таком случае российская армия может освободить Харьков и Одессу.
"С севера на юг, по всему фронту русские наступают. ВСУ на коленях везде, нет места, где бы они продвигались вперед. <…> Русские наращивают атаки", — резюмировал военный.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Завершающий этап": в Китае предупредили Зеленского о неминуемой катастрофе
Вчера, 11:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВалерий ЗалужныйВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала