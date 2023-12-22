https://ria.ru/20231222/uverennost-1917478678.html

"Он знает". В США заметили тревожную для ВСУ деталь в выступлении Путина

"Он знает". В США заметили тревожную для ВСУ деталь в выступлении Путина - РИА Новости, 22.12.2023

"Он знает". В США заметили тревожную для ВСУ деталь в выступлении Путина

Уверенность президента России Владимира Путина во время выступления на большой ежегодной пресс-конференции свидетельствует об успехе российских военных в зоне... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:23

2023-12-22T14:23

2023-12-22T14:23

специальная военная операция на украине

россия

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валерий залужный

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Уверенность президента России Владимира Путина во время выступления на большой ежегодной пресс-конференции свидетельствует об успехе российских военных в зоне спецоперации, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Вы видели, что у Путина была четырехчасовая пресс-конференция, где он отвечал на вопросы. Он был очень уверенным. Есть причина, почему он такой уверенный. <…> Он видит, что у Украины в военном плане нет никаких шансов, <…> а России обладает всеми шансами на победу. Он это знает", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что ВСУ вынуждены отступать по всему фронту, так как терпят одно поражение за другим. Кроме того, добавил он, положение дел на фронте для ВСУ осложняет отсутствие американской поддержки. Он предположил, что в таком случае российская армия может освободить Харьков и Одессу."С севера на юг, по всему фронту русские наступают. ВСУ на коленях везде, нет места, где бы они продвигались вперед. <…> Русские наращивают атаки", — резюмировал военный.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

https://ria.ru/20231222/ssha-1917390777.html

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россия, украина, сша, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины