https://ria.ru/20231222/uregulirovanie-1917578893.html

"Аэрофлот" и лизингодатели завершили урегулирование по 28 воздушным судам

"Аэрофлот" и лизингодатели завершили урегулирование по 28 воздушным судам - РИА Новости, 22.12.2023

"Аэрофлот" и лизингодатели завершили урегулирование по 28 воздушным судам

"Аэрофлот" завершил урегулирование еще по 28 воздушным судам с несколькими группами лизингодателей, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:40

2023-12-22T20:40

2023-12-22T20:40

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" завершил урегулирование еще по 28 воздушным судам с несколькими группами лизингодателей, говорится в сообщении компании. "В период с 14 по 21 декабря группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования в отношении 28 воздушных судов с несколькими группами лизингодателей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных судов по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия". Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила суммы урегулирования. Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства. Ранее "Аэрофлот" сообщал о завершении процесса страхового урегулирования с иностранными лизингодателями более чем по 30 самолетам. До конца года группа планировала завершить процесс урегулировании страховых отношений по 61 воздушному судну. Правительство России в апреле выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования - перевозчики пустят на это часть своей прибыли.

https://ria.ru/20231222/s7-1917403418.html

https://ria.ru/20230829/aeroflot-1892978969.html

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россия, аэрофлот