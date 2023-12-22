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Премьер Нидерландов предложил Украине помощь на пути ее вступления в ЕС - РИА Новости, 22.12.2023
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16:10 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917518310.html
Премьер Нидерландов предложил Украине помощь на пути ее вступления в ЕС
Премьер Нидерландов предложил Украине помощь на пути ее вступления в ЕС - РИА Новости, 22.12.2023
Премьер Нидерландов предложил Украине помощь на пути ее вступления в ЕС
Нидерланды готовы помочь Украине на пути ее вступления в ЕС, так как она "продолжает работать над реформами", заявил премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:10
2023-12-22T16:10
в мире
украина
нидерланды
марк рютте
евросоюз
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ГААГА, 22 дек - РИА Новости. Нидерланды готовы помочь Украине на пути ее вступления в ЕС, так как она "продолжает работать над реформами", заявил премьер-министр страны Марк Рютте. В пятницу Рютте провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. "Мы обсудили принятое на прошлой неделе важное решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Я впечатлен прогрессом Украины, и Нидерланды готовы помочь Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления", - написал глава нидерландского кабмина в соцсети Х. По словам Рютте, он также заверил Зеленского, что Нидерланды приложат все усилия, чтобы обеспечить достижение соглашения на заседании Евросовета в феврале 2024 года о финансовой поддержке Украины со стороны Евросоюза. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Бывший депутат Палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов от "Социалистической партии" Гарри ван Боммель предостерег ЕС от ведения переговоров с Украиной о ее членстве в союзе до мирного разрешения конфликта. Он отметил, что страна "втянута в кровавую войну, состоит в основном из военной экономики, все еще имеет системную коррупцию и не может быть достоверно оценена по критериям вступления в ЕС".
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html
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в мире, украина, нидерланды, марк рютте, евросоюз
В мире, Украина, Нидерланды, Марк Рютте, Евросоюз
Премьер Нидерландов предложил Украине помощь на пути ее вступления в ЕС

Рютте: Нидерланды готовы помочь Украине на пути ее вступления в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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ГААГА, 22 дек - РИА Новости. Нидерланды готовы помочь Украине на пути ее вступления в ЕС, так как она "продолжает работать над реформами", заявил премьер-министр страны Марк Рютте.
В пятницу Рютте провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
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"Мы обсудили принятое на прошлой неделе важное решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Я впечатлен прогрессом Украины, и Нидерланды готовы помочь Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления", - написал глава нидерландского кабмина в соцсети Х. По словам Рютте, он также заверил Зеленского, что Нидерланды приложат все усилия, чтобы обеспечить достижение соглашения на заседании Евросовета в феврале 2024 года о финансовой поддержке Украины со стороны Евросоюза.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Бывший депутат Палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов от "Социалистической партии" Гарри ван Боммель предостерег ЕС от ведения переговоров с Украиной о ее членстве в союзе до мирного разрешения конфликта. Он отметил, что страна "втянута в кровавую войну, состоит в основном из военной экономики, все еще имеет системную коррупцию и не может быть достоверно оценена по критериям вступления в ЕС".
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