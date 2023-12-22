Премьер Нидерландов предложил Украине помощь на пути ее вступления в ЕС
Рютте: Нидерланды готовы помочь Украине на пути ее вступления в ЕС
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
ГААГА, 22 дек - РИА Новости. Нидерланды готовы помочь Украине на пути ее вступления в ЕС, так как она "продолжает работать над реформами", заявил премьер-министр страны Марк Рютте.
В пятницу Рютте провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
"Мы обсудили принятое на прошлой неделе важное решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Я впечатлен прогрессом Украины, и Нидерланды готовы помочь Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления", - написал глава нидерландского кабмина в соцсети Х. По словам Рютте, он также заверил Зеленского, что Нидерланды приложат все усилия, чтобы обеспечить достижение соглашения на заседании Евросовета в феврале 2024 года о финансовой поддержке Украины со стороны Евросоюза.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Бывший депутат Палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов от "Социалистической партии" Гарри ван Боммель предостерег ЕС от ведения переговоров с Украиной о ее членстве в союзе до мирного разрешения конфликта. Он отметил, что страна "втянута в кровавую войну, состоит в основном из военной экономики, все еще имеет системную коррупцию и не может быть достоверно оценена по критериям вступления в ЕС".