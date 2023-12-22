https://ria.ru/20231222/ukraina-1917454991.html

Эксперт рассказал, как Украина пыталась нарушить контракт ради истребителей

Эксперт рассказал, как Украина пыталась нарушить контракт ради истребителей - РИА Новости, 22.12.2023

Эксперт рассказал, как Украина пыталась нарушить контракт ради истребителей

Киев мог попытаться закупить ранее поставленные Россией или Советским Союзом истребители, однако страны-покупатели такой техники по контракту не имеют права ее... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:29

2023-12-22T13:29

2023-12-22T13:29

специальная военная операция на украине

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в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Киев мог попытаться закупить ранее поставленные Россией или Советским Союзом истребители, однако страны-покупатели такой техники по контракту не имеют права ее экспортировать без согласия РФ, рассказал РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Ранее гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас сообщил в беседе с изданием "Экономическая правда", что Россия сорвала закупку Киевом истребителей "в одной стране в другом конце планеты". По его словам, российские дипломаты оказали давление на местных чиновников, которые в итоге были вынуждены отказать Киеву и расторгли сделку. "Попытки закупить, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен, либо, если такие планы будут, они должны быть согласованы с российской стороной", - сказал Коротченко. Он предположил, что, вероятнее всего, речь шла о советской или российской авиационной технике, поставленной ранее, судя по описанию Бельбаса, либо в регионе Латинской Америки, либо в каком-то другом. По словам Коротченко, Россия во время консультаций могла заблокировать такой контракт. В то же время он подчеркнул, что достоверно знать, в действительности ли такие попытки Украины закупить истребители имели место, нельзя. Подобные заявления Киев может использовать "в рамках информационных операций", отметил директор ЦАМТО. "Если допустить, что это высказывание соответствует действительности, то, в данном случае, Россия не оказывала никакое давление, потому что есть обязательства по контракту, пожалуйста, посмотрите. А там четко написано, что реэкспорт невозможен без согласия страны поставщика и производителя, в данном случае, вооружений. Поэтому если такое и было, то все абсолютно в легитимном правовом поле", - добавил он. Коротченко напомнил, что ряд стран - бывших членов Варшавского договора, а ныне членов НАТО, в частности, Болгария, поставляли и российское, и советское оружие на Украину в нарушение контрактных обязательств. Они, по словам директора ЦАМТО, таким образом зарекомендовали себя недобросовестными покупателями. А страна, отказавшаяся поставлять Киеву истребители, "проявила и здравый смысл, и элементарное выполнение обязательств по контракту".

https://ria.ru/20231124/mi-35-1911649689.html

https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, игорь коротченко, цамто, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр