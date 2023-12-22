СМИ пришли в ужас из-за "скрытой угрозы" Европе от Украины
The Hill: Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам бактерий
© AP Photo / Inna VarenytsiaТранспортировка раненого украинского военного
© AP Photo / Inna Varenytsia
Транспортировка раненого украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам "супербактерий", сообщает The Hill.
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"Сегодня Украина столкнулась с другой разновидностью микробной вспышки. Она хоть и не преднамеренная, но остро угрожает ее войскам и гражданскому населению в ходе конфликта с Россией и рискует перекинуться на другие части Европы", — говорится в материале.
Со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США обозреватели указали, что на Украине зафиксирован "тревожный рост" устойчивых к антибиотикам бактерий, с которыми пытаются справиться госпитали страны, а сами эпидемиологи предупреждают, что "незаметная" угроза может распространиться за пределы страны в соседние государства.
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"Инфекционные заболевания — один из скрытых кошмаров любой войны. “Армия” супербактерий может измотать как солдат, так и мирных жителей", — резюмировали журналисты.
Ранее британская газета Telegraph сообщала, что одним из последствий военного конфликта на Украине стал значительный рост устойчивых к антибиотикам инфекций в больницах и госпиталях.
В мае начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США сообщил, что документы, имеющиеся в распоряжении российского Минобороны, подтверждают участие американского института сухопутных войск в изучении устойчивости микробов к антибиотикам. По его словам, в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, изучались 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов.
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