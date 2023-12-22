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СМИ пришли в ужас из-за "скрытой угрозы" Европе от Украины - РИА Новости, 22.12.2023
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16:24 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/ugroza-1917522393.html
СМИ пришли в ужас из-за "скрытой угрозы" Европе от Украины
СМИ пришли в ужас из-за "скрытой угрозы" Европе от Украины - РИА Новости, 22.12.2023
СМИ пришли в ужас из-за "скрытой угрозы" Европе от Украины
Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам "супербактерий", сообщает The Hill. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:24
2023-12-22T16:24
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сша
игорь кириллов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам "супербактерий", сообщает The Hill.&quot;Сегодня Украина столкнулась с другой разновидностью микробной вспышки. Она хоть и не преднамеренная, но остро угрожает ее войскам и гражданскому населению в ходе конфликта с Россией и рискует перекинуться на другие части Европы&quot;, — говорится в материале.Со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США обозреватели указали, что на Украине зафиксирован "тревожный рост" устойчивых к антибиотикам бактерий, с которыми пытаются справиться госпитали страны, а сами эпидемиологи предупреждают, что "незаметная" угроза может распространиться за пределы страны в соседние государства.&quot;Инфекционные заболевания — один из скрытых кошмаров любой войны. “Армия” супербактерий может измотать как солдат, так и мирных жителей&quot;, — резюмировали журналисты.Ранее британская газета Telegraph сообщала, что одним из последствий военного конфликта на Украине стал значительный рост устойчивых к антибиотикам инфекций в больницах и госпиталях.В мае начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США сообщил, что документы, имеющиеся в распоряжении российского Минобороны, подтверждают участие американского института сухопутных войск в изучении устойчивости микробов к антибиотикам. По его словам, в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, изучались 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231222/podarok-1917459108.html
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политика, в мире, украина, европа, сша, игорь кириллов, войска рхбз
Политика, В мире, Украина, Европа, США, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ
СМИ пришли в ужас из-за "скрытой угрозы" Европе от Украины

The Hill: Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам бактерий

© AP Photo / Inna VarenytsiaТранспортировка раненого украинского военного
Транспортировка раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Inna Varenytsia
Транспортировка раненого украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам "супербактерий", сообщает The Hill.
«

"Сегодня Украина столкнулась с другой разновидностью микробной вспышки. Она хоть и не преднамеренная, но остро угрожает ее войскам и гражданскому населению в ходе конфликта с Россией и рискует перекинуться на другие части Европы", — говорится в материале.

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Со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США обозреватели указали, что на Украине зафиксирован "тревожный рост" устойчивых к антибиотикам бактерий, с которыми пытаются справиться госпитали страны, а сами эпидемиологи предупреждают, что "незаметная" угроза может распространиться за пределы страны в соседние государства.
«

"Инфекционные заболевания — один из скрытых кошмаров любой войны. “Армия” супербактерий может измотать как солдат, так и мирных жителей", — резюмировали журналисты.

Ранее британская газета Telegraph сообщала, что одним из последствий военного конфликта на Украине стал значительный рост устойчивых к антибиотикам инфекций в больницах и госпиталях.
В мае начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США сообщил, что документы, имеющиеся в распоряжении российского Минобороны, подтверждают участие американского института сухопутных войск в изучении устойчивости микробов к антибиотикам. По его словам, в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, изучались 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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