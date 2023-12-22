https://ria.ru/20231222/turtsiya-1917441152.html
Эксперты рассказали, сколько стоит поездка на Новый год в Турцию
Эксперты рассказали, сколько стоит поездка на Новый год в Турцию - РИА Новости, 22.12.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит поездка на Новый год в Турцию
Эксперты рассказали, сколько стоит поездка на Новый год на самый популярный курорт Турции – Анталью, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:12
2023-12-22T16:12
2023-12-22T16:12
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько стоит поездка на Новый год на самый популярный курорт Турции – Анталью, сообщает АТОР. Большинство отелей в Анталье не работают в зимний сезон. Внутренний рынок мало интересуется отдыхом на Новый год. Спрос на гостиницы в новогодние праздники в основном формируют Россия и Балканы.Отечественные туроператоры в этом году отмечают рост интереса к новогоднему отдыху на анталийском побережье. У Pegas Touristik прирост составил 74 процента, у Fun&Sun – продажи удвоились. Сейчас мест в отелях и на рейсах почти нет – осталось менее десяти процентов билетов.За год чек на новогодние праздники на анталийском побережье в среднем вырос на семь, а то и 12 процентов. У Pegas Touristik он составляет 192 тысячи рублей на двоих, у Fun&Sun – 217 тысяч рублей. Coral Travel сообщает о сумме в 176 тысяч рублей, что больше прошлогоднего показателя на 20 процентов. Средняя продолжительность поездки в этот период – шесть ночей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, турция, анталья (провинция), россия, coral travel, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Россия, Coral Travel, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоит поездка на Новый год в Турцию
АТОР: средний чек новогоднего отдыха в Анталье – от 176 тысяч рублей