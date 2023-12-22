https://ria.ru/20231222/turtsiya-1917384955.html
В Турции сообщили, какой доход страна рассчитывает получать от туристов
В Турции сообщили, какой доход страна рассчитывает получать от туристов - РИА Новости, 22.12.2023
В Турции сообщили, какой доход страна рассчитывает получать от туристов
Турция в 2028 году рассчитывает получить доход в сто миллиардов долларов от сферы туризма, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:30
2023-12-22T10:30
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АНКАРА, 22 дек – РИА Новости. Турция в 2028 году рассчитывает получить доход в сто миллиардов долларов от сферы туризма, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. "В 2022 году мы приняли в общей сложности 51,4 миллиона посетителей, что на 71 процент больше, чем в предыдущем году. В январе-ноябре 2023 года общее число посетителей составило 52,7 миллиона человек", – сообщил министр, выступая на бюджетных обсуждениях в парламенте. Он отметил, что страна также продолжает увеличивать доходы от туризма. "Доход на душу населения за ночь (пребывание с ночевкой в объектах размещения - ред.), составлявший 65 долларов США в конце 2017 года, увеличился на 55 процентов и достиг 100 долларов США в 2023 году", – рассказал Эрсой. По его словам, доходы от туризма в размере 42 миллиардов долларов за первые девять месяцев текущего года соответствуют целевому показателю среднесрочного плана в 55,6 миллиарда долларов. "Мы делаем твердые шаги к нашей цели на 2028 год – 100 миллиардов долларов, причем государство и сектор идут плечом к плечу", – подчеркнул он.
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В Турции сообщили, какой доход страна рассчитывает получать от туристов
Турция рассчитывает получать от туризма 100 миллиардов долларов к 2028 году
АНКАРА, 22 дек – РИА Новости. Турция в 2028 году рассчитывает получить доход в сто миллиардов долларов от сферы туризма, сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
"В 2022 году мы приняли в общей сложности 51,4 миллиона посетителей, что на 71 процент больше, чем в предыдущем году. В январе-ноябре 2023 года общее число посетителей составило 52,7 миллиона человек", – сообщил министр, выступая на бюджетных обсуждениях в парламенте.
Он отметил, что страна также продолжает увеличивать доходы от туризма. "Доход на душу населения за ночь (пребывание с ночевкой в объектах размещения - ред.), составлявший 65 долларов США
в конце 2017 года, увеличился на 55 процентов и достиг 100 долларов США в 2023 году", – рассказал Эрсой.
По его словам, доходы от туризма в размере 42 миллиардов долларов за первые девять месяцев текущего года соответствуют целевому показателю среднесрочного плана в 55,6 миллиарда долларов.
"Мы делаем твердые шаги к нашей цели на 2028 год – 100 миллиардов долларов, причем государство и сектор идут плечом к плечу", – подчеркнул он.
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