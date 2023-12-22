https://ria.ru/20231222/tambovschina-1917504378.html

Матушкин рассказал о создании системы общественного здоровья на Тамбовщине

Матушкин рассказал о создании системы общественного здоровья на Тамбовщине - РИА Новости, 22.12.2023

Матушкин рассказал о создании системы общественного здоровья на Тамбовщине

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в заседании комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ по вопросам... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:31

2023-12-22T15:31

2023-12-22T15:31

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в заседании комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики, где рассказал об опыте формирования системы общественного здоровья, сообщает пресс-служба регионального парламента. Заседание прошло 19 декабря в Государственной Думе в Москве. Члены комиссии обсудили нюансы лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями и организацию оказания медицинской помощи детям в общеобразовательных учреждениях. Во время своего выступления Матушкин рассказал о формировании системы общественного здоровья в Тамбовской области. Он отметил, что в 2020 году начал свою работу Тамбовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Помимо этого, во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, функционируют центры здоровья (отделения профилактики). "Одним из наиболее эффективных форматов работы областного центра общественного здоровья на сегодняшний день является просветительская деятельность в сфере профилактики заболеваний. Каждую неделю сотрудники центра проводят мероприятия, связанные с календарем значимых дат Всемирной организации здравоохранения, к примеру: "Неделя борьбы с инсультом в честь Всемирного дня борьбы с инсультом — 29 октября" или "Неделя борьбы с диабетом в честь Всемирного дня борьбы с диабетом — 14 ноября", - цитирует пресс-служба Матушкина. Он добавил, что также центр занимается разработкой и внедрением корпоративных программ укрепления общественного здоровья, которые разрабатываются индивидуально для каждой организации. Председатель Тамбовоблдумы подчеркнул, что многие работодатели ошибочно оценивают возможность введения корпоративных программ здоровья среди своих работников как неэффективную трату времени, так как не в полной мере осознают важность процесса здоровьесбережения сотрудников и считают, что реализация таких программ является отрывом от рабочего процесса. Также председатель Тамбовоблдумы отметил важность регулярного прохождения диспансеризации. "В Тамбовской области информационные кампании, направленные на мотивацию людей к своевременному прохождению медицинских осмотров, проводятся регулярно. По результатам 10 месяцев текущего года охват диспансеризацией уже составил 88,2% от взрослого населения региона, подлежащего в этом году диспансерному наблюдению. На 2023 год диспансеризацией запланировано охватить 47,3% от всего взрослого населения Тамбовской области", - сказал Матушкин.

https://ria.ru/20231222/forum-1917438901.html

https://ria.ru/20231123/tambovskaya_ekonomika-1911423788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, здоровье - общество, тамбовская область, тамбовская областная дума, москва