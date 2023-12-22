https://ria.ru/20231222/suverenitet-1917368202.html

Орбан призвал Евросоюз уважать суверенитет наций

Орбан призвал Евросоюз уважать суверенитет наций - РИА Новости, 22.12.2023

Орбан призвал Евросоюз уважать суверенитет наций

Руководство Евросоюза должно уважать суверенитет европейских наций, а не относиться к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, заявил... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T01:36

2023-12-22T01:36

2023-12-22T01:36

венгрия

брюссель

будапешт

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

европарламент

демократическая коалиция

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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Руководство Евросоюза должно уважать суверенитет европейских наций, а не относиться к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Сотрудничество европейских народов, создание общего рынка, объединение сильных сторон друг друга и совместная компенсация наших слабостей - все это хорошие идеи и могут хорошо послужить интересам Венгрии. Однако нет необходимости создавать сверхдержаву, которая рассматривает государства-члены как "провинции", - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV. "Нам нужен не такой Брюссель, а тот, который уважает и отстаивает суверенитет наций и позволяет странам решать, как они хотят жить, исходя из своих собственных культурных традиций. Который регулирует рынок, но не хочет говорить, как должен жить поляк, венгр или португалец" - добавил он. По его словам, Венгрия "хочет не выходить из ЕС, а занять его", для этого необходимо "победить на следующих выборах в Европарламент и взять на себя политический контроль над Брюсселем". Ранее экс-кандидат в премьеры Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что правительство Орбана якобы ведет Венгрию к "Хункситу" - выходу из ЕС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни одна серьезная политическая сила в Венгрии не поставит под сомнение необходимость сохранения членства в Евросоюзе, в частности потому, что экспорт в страны ЕС составляет почти 80% всего венгерского экспорта. Орбан ранее заявил, что ему больно от того, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС.

https://ria.ru/20231222/orban-1917364586.html

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брюссель

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венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, европарламент, демократическая коалиция, в мире