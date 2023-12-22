https://ria.ru/20231222/strakhi-1917242419.html

Туристы рассказали о главных страхах в путешествиях

Туристы рассказали о главных страхах в путешествиях - РИА Новости, 22.12.2023

Туристы рассказали о главных страхах в путешествиях

Туристы рассказали, чего особенно опасаются в поездках, сообщают tutu и "СберСтрахование". РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T03:56

2023-12-22T03:56

2023-12-22T03:56

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Туристы рассказали, чего особенно опасаются в поездках, сообщают tutu и "СберСтрахование".Специалисты сервиса путешествий и страховой компании провели исследование среди тысячи пользователей. Они выяснили, что самый сильный страх туристов – не попасть на рейс, поезд или автобус. Об этом заявили 27 процентов респондентов.Потерять паспорт или документы боятся 20 процентов, а заболеть — 11 процентов туристов. Столько же опрошенных сказали, что их крайне расстраивает плохая погода во время поездок.Кражи банковских карт и кошелька опасаются восемь процентов респондентов. Проблемы в отеле (отказ в заселении или плохой номер) и потеря багажа перевозчиком пугает шесть процентов путешественников. Столько же расстраиваются, думая, что им может не понравиться тур.Меньше всего россияне опасаются языкового барьера – незнание языков пугает лишь пять процентов опрошенных.В "СберСтраховании" отметили, что в поездках туристы чаще сталкиваются с другими проблемами. Больше всего страховых случаев в этом году были связаны с задержкой рейса. Доля таких обращений составила 55 процентов.На втором месте — проблемы со здоровьем. Хотя заболеть боится лишь один из десяти туристов, медпомощь в поездках в 2023 году понадобилась в 37 процентах страховых случаев. В прошлом году ситуация была обратной: 52 процента обращений пришлись на медицинские расходы и 34 процента — на выплату компенсаций при задержке рейса.На третьем месте среди самых распространенных неприятностей — задержка получения багажа, пять процентов выплат были связаны с этой проблемой. Потеря багажа и документов касается лишь одного процента застрахованных.

https://ria.ru/20231221/glempingi-1917175019.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, коронавирус covid-19, туризм, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, страхование, происшествия