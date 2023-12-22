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Кириенко назвал молодежные столицы России в 2024 году - РИА Новости, 22.12.2023
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18:44 22.12.2023 (обновлено: 19:56 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/stolitsy-1917561136.html
Кириенко назвал молодежные столицы России в 2024 году
Кириенко назвал молодежные столицы России в 2024 году - РИА Новости, 22.12.2023
Кириенко назвал молодежные столицы России в 2024 году
Москва и Владивосток станут молодежными столицами России в 2024 году, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:44
2023-12-22T19:56
москва
владивосток
россия
общество
сергей кириенко
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва и Владивосток станут молодежными столицами России в 2024 году, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко."Мы приняли решение, что в 2024 году в России будут две молодежные столицы — Москва, Владивосток", — сказал он на вручении премии "Время молодых".Кириенко отметил, что за пять городов, которые претендовали на звание "Молодежная столица", отдали 1,3 миллиона голосов."Я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием молодежной столицы России", — заявил Кириенко.По результатам оценки жюри, претендентами на это звание были пять городов: Омск, Владивосток, Москва, Красноярск, Мурманск. В 2023 году молодежной столицей был Нижний Новгород.
https://ria.ru/20231214/putin-1915840287.html
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москва, владивосток, россия, общество, сергей кириенко
Москва, Владивосток, Россия, Общество, Сергей Кириенко
Кириенко назвал молодежные столицы России в 2024 году

Кириенко: молодежными столицами в 2024 году станут Москва и Владивосток

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве
Люди на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва и Владивосток станут молодежными столицами России в 2024 году, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«
"Мы приняли решение, что в 2024 году в России будут две молодежные столицы — Москва, Владивосток", — сказал он на вручении премии "Время молодых".
Кириенко отметил, что за пять городов, которые претендовали на звание "Молодежная столица", отдали 1,3 миллиона голосов.
"Я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием молодежной столицы России", — заявил Кириенко.
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По результатам оценки жюри, претендентами на это звание были пять городов: Омск, Владивосток, Москва, Красноярск, Мурманск. В 2023 году молодежной столицей был Нижний Новгород.

Росмолодежь впервые провела конкурс "Молодежная столица России" в 2022-м. Этот статус присуждают российскому городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодежной политики муниципалитета и региона.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе. 14 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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