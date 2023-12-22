https://ria.ru/20231222/stolitsy-1917561136.html

Кириенко назвал молодежные столицы России в 2024 году

Кириенко назвал молодежные столицы России в 2024 году - РИА Новости, 22.12.2023

Кириенко назвал молодежные столицы России в 2024 году

Москва и Владивосток станут молодежными столицами России в 2024 году, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:44

2023-12-22T18:44

2023-12-22T19:56

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владивосток

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общество

сергей кириенко

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва и Владивосток станут молодежными столицами России в 2024 году, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко."Мы приняли решение, что в 2024 году в России будут две молодежные столицы — Москва, Владивосток", — сказал он на вручении премии "Время молодых".Кириенко отметил, что за пять городов, которые претендовали на звание "Молодежная столица", отдали 1,3 миллиона голосов."Я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием молодежной столицы России", — заявил Кириенко.По результатам оценки жюри, претендентами на это звание были пять городов: Омск, Владивосток, Москва, Красноярск, Мурманск. В 2023 году молодежной столицей был Нижний Новгород.

https://ria.ru/20231214/putin-1915840287.html

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москва, владивосток, россия, общество, сергей кириенко