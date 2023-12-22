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"Позор": в США пожалели, что не прислушались к словам Путина об Украине - РИА Новости, 22.12.2023
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09:23 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/ssha-1917390777.html
"Позор": в США пожалели, что не прислушались к словам Путина об Украине
"Позор": в США пожалели, что не прислушались к словам Путина об Украине - РИА Новости, 22.12.2023
"Позор": в США пожалели, что не прислушались к словам Путина об Украине
Западные страны не прислушались к требованиям президента России Владимира Путина по Украине и НАТО, поэтому теперь они расплачиваются за это, пишет бывший... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:23
2023-12-22T09:23
россия
украина
москва
владимир путин
скотт риттер
вооруженные силы сша
нато
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Западные страны не прислушались к требованиям президента России Владимира Путина по Украине и НАТО, поэтому теперь они расплачиваются за это, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News."Если бы они (Запад. — Прим. ред.) понимали Путина, у них бы был хороший шанс избежать военного позора, экономических последствий и геополитической изоляции, которая настигла их после того, как Украина отказалась заключать мирные соглашения", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что Запад даже не предпринял попытки понять требования России, а вместо этого стал намеренно очернять страну и ее президента."Их преступление заключалось не только в том, что они не знали, как понять Путина, но, скорее, в том, что они сознательно отказались попытаться, вместо этого выбрав путь преднамеренного запутывания и обмана в вопросе определения России и ее лидера для западной аудитории", — резюмировал эксперт.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
https://ria.ru/20231221/istrebitel-1917181736.html
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россия, украина, москва, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы сша, нато
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, НАТО
"Позор": в США пожалели, что не прислушались к словам Путина об Украине

Риттер: Запад не способен понять позицию Путина по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Западные страны не прислушались к требованиям президента России Владимира Путина по Украине и НАТО, поэтому теперь они расплачиваются за это, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.
"Если бы они (Запад. — Прим. ред.) понимали Путина, у них бы был хороший шанс избежать военного позора, экономических последствий и геополитической изоляции, которая настигла их после того, как Украина отказалась заключать мирные соглашения", — отметил он.
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Риттер также подчеркнул, что Запад даже не предпринял попытки понять требования России, а вместо этого стал намеренно очернять страну и ее президента.
"Их преступление заключалось не только в том, что они не знали, как понять Путина, но, скорее, в том, что они сознательно отказались попытаться, вместо этого выбрав путь преднамеренного запутывания и обмана в вопросе определения России и ее лидера для западной аудитории", — резюмировал эксперт.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент России Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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