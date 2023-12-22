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На Запорожском направлении ВСУ за неделю потеряли до 390 военных - РИА Новости, 22.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 22.12.2023 (обновлено: 15:23 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/spetsoperatsiya-1917502814.html
На Запорожском направлении ВСУ за неделю потеряли до 390 военных
На Запорожском направлении ВСУ за неделю потеряли до 390 военных - РИА Новости, 22.12.2023
На Запорожском направлении ВСУ за неделю потеряли до 390 военных
Киев за неделю на запорожском направлении потерял убитыми и ранеными до 390 своих военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:19
2023-12-22T15:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
киев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Киев за неделю на запорожском направлении потерял убитыми и ранеными до 390 своих военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства за неделю.Отмечается. что "нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка, Нестерянка и Новопрокоповка Запорожской области"."Потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии", - сообщает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Киев
На Запорожском направлении ВСУ за неделю потеряли до 390 военных

Минобороны: на Запорожском направлении за неделю убиты и ранены 390 военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Киев за неделю на запорожском направлении потерял убитыми и ранеными до 390 своих военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства за неделю.
Отмечается. что "нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка, Нестерянка и Новопрокоповка Запорожской области".
«
"Потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии", - сообщает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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