https://ria.ru/20231222/spetsoperatsiya-1917502814.html

На Запорожском направлении ВСУ за неделю потеряли до 390 военных

На Запорожском направлении ВСУ за неделю потеряли до 390 военных - РИА Новости, 22.12.2023

На Запорожском направлении ВСУ за неделю потеряли до 390 военных

Киев за неделю на запорожском направлении потерял убитыми и ранеными до 390 своих военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:19

2023-12-22T15:19

2023-12-22T15:23

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вооруженные силы украины

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в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Киев за неделю на запорожском направлении потерял убитыми и ранеными до 390 своих военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства за неделю.Отмечается. что "нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка, Нестерянка и Новопрокоповка Запорожской области"."Потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии", - сообщает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, киев