https://ria.ru/20231222/spetsoperatsiya-1917501128.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 22.12.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1500 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:13

2023-12-22T15:13

2023-12-22T19:09

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1500 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили 53 атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ольшана Харьковской области."Потери противника за неделю составили свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Петровское, Кузьмино Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики."За неделю противник потерял убитыми и ранеными до 1 155 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение бронеавтомобилей с командным составом ВСУ на Купянском направлении Расчет "кочующего" миномета разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России 2023-12-22T15:13 true PT1M04S

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, харьковская область