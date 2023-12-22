https://ria.ru/20231222/spetsoperatsiya-1917501128.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 22.12.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1500 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:13
2023-12-22T15:13
2023-12-22T19:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917385408_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_754badc1eecca8b89b486d9980b1e6f6.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 1500 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили 53 атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ольшана Харьковской области."Потери противника за неделю составили свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Петровское, Кузьмино Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики."За неделю противник потерял убитыми и ранеными до 1 155 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917385408_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_30bafa7691106f7c00bb4c2e5ed0c69c.jpg
Уничтожение бронеавтомобилей с командным составом ВСУ на Купянском направлении
Расчет "кочующего" миномета разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России
2023-12-22T15:13
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Харьковская область
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Минобороны: на Краснолиманском и Купянском направлениях ВСУ потеряли 1510 солдат