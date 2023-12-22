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Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 22.12.2023
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12:28 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/soveschanie-1917436167.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 22.12.2023
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько рабочих встреч, возможен и... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:28
2023-12-22T12:28
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько рабочих встреч, возможен и международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза... Далее тоже несколько встреч запланировано рабочего характера. И также в середине дня возможен международный телефонный разговор", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231102/politika-1906845951.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин проведет совещание с членами Совбеза

Песков: Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько рабочих встреч, возможен и международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза... Далее тоже несколько встреч запланировано рабочего характера. И также в середине дня возможен международный телефонный разговор", - рассказал Песков журналистам.
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