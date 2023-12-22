https://ria.ru/20231222/sotsseti-1917508675.html

Эксперты: аудитория отечественных соцсетей и их рекламный потенциал растут

Эксперты: аудитория отечественных соцсетей и их рекламный потенциал растут - РИА Новости, 22.12.2023

Эксперты: аудитория отечественных соцсетей и их рекламный потенциал растут

Почти 8 из 10 россиян пользуются социальными сетями, при этом растут аудитория отечественных соцсетей и онлайн-платформ и их привлекательность для... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:58

2023-12-22T15:58

2023-12-22T15:58

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Почти 8 из 10 россиян пользуются социальными сетями, при этом растут аудитория отечественных соцсетей и онлайн-платформ и их привлекательность для рекламодателей, сообщили участники пресс-конференции "Куда мигрировать в цифровой среде?", прошедшей в пятницу в МИА "Россия сегодня". В ходе пресс-конференции были представлены результаты исследования Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) при поддержке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) и Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ), посвященного сравнительному анализу зарубежных и отечественных социальных сетей и онлайн-платформ. Эксперты обсудили перспективы развития отечественных соцсетей и их потенциал для рекламного рынка. Согласно исследованию, если в 2021 году общее количество известных соцсетей составило 41 (из них 18 российские), то в 2023 году число игроков на рынке увеличилось до 63: из них 28 - это отечественные социальные сети. Как отмечается в документе, за последние два года ландшафт соцсетей и сервисов с контентом в России сильно изменился, происходит так называемая "цифровая миграция" как по причине изменения политики по отношению к российским пользователям со стороны самих зарубежных соцсетей, так и по причине регулирования и блокировки некоторых сервисов со стороны государства в ответ на их действия. "Мы видим, что аудитория российских площадок растет, и это не только эффект от блокировок зарубежных соцсетей. Прежде всего, этот рост – результат большой технологической работы. Конечно, недостатков еще хватает, и нашим ресурсам нужно постоянно улучшать пользовательский опыт. Это и скорость работы сервисов, и удобство интерфейса, и организация службы поддержки. Призываем российские цифровые платформы слышать своих пользователей, учитывать их обращения и предложения, быстро и четко реагировать на жалобы – тогда, уверен, переток аудитории на отечественные площадки пойдет намного динамичнее", – отметил на пресс-конференции председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. По словам экспертов, среди российских соцплатформ ВКонтакте, Telegram и ОК можно рассматривать как развитые, а такие онлайн-площадки как LOOKY, Yappy, TenChat, Яндекс Музыка, Звук обладают потенциалом быстрого развития. В частности, LOOKY и Yappy в целом предлагают пользователям и рекламодателям различные технологичные сервисы, растут по объемам аудитории, имеют хороший имидж по пользовательским оценкам, а также имеют всю необходимую техническую и юридическую базу для дальнейшего активного развития. "Мы очень рады, что сложилась целая группа российских онлайн-сервисов, которые закрывают различные тематические направления, фото, видео и прочие. Наш рынок не ограничен только ВКонтакте, ОК и Telegram. Здесь мы видим LOOKY, Yappy, TenChat. Прекрасно себя чувствует музыкальный сегмент, где мы видим платформы: Яндекс Музыка и Звук. Spotify и другие зарубежные музыкальные платформы практически полностью потеряли наш рынок. Это первое комплексное исследование подобного плана, и мы чувствуем, что его данные будут востребованными", – сказал вице-президент АКАР Валентин Смоляков. Также на мероприятии затронули вопросы изменения характера медиапотребления, особенности взаимодействия отечественных соцсетей с инфлюенсерами и лидерами мнений. Кроме того, был представлен бенчмаркинг, в рамках которого была дана оценка актуального состояния социальных сетей и онлайн-платформ. Метод бенчмаркинга, разработанный в ИЦ АКАР/РАМУ/АРИР, предполагает их оценку по техническим, юридическим, рекламным, пользовательским, монетизационным и охватным показателям. Так, в топ-5 вошли — ВКонтакте, Telegram, OK и Rutube, за ними следуют Яндекс Музыка, LOOKY, Звук, Yappy, TenChat. Эти онлайн-платформы обладают высоким потенциалом развития по оценкам пользователей и рекламодателей. Как отметил президент АРИР Борис Омельницкий, ассоциация обновила методику подсчета рынка интерактивной рекламы, добавив в этом году в число инновационных сегментов инфлюенсер-маркетинг. "Сейчас на наших глазах меняется конъюнктура сегмента социальных сетей: уход иностранных игроков сильно активизировал рост интереса к отечественным цифровым онлайн-сервисам, и мы видим, как российские пользователи и рекламодатели используют эти каналы для взаимодействия друг с другом", – резюмировал Омельницкий.

https://ria.ru/20231130/odnoklassniki-1912832783.html

https://ria.ru/20231116/odnoklassniki-1909767551.html

https://ria.ru/20231101/sotsset-1906719507.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, telegram, антон горелкин, яндекс.музыка, rutube