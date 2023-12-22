https://ria.ru/20231222/soglashenie-1917571908.html
Украина разорвала соглашение о свободной торговле с Белоруссией
Украина разорвала соглашение о свободной торговле с Белоруссией - РИА Новости, 22.12.2023
Украина разорвала соглашение о свободной торговле с Белоруссией
Кабинет министров Украины в пятницу разорвал в одностороннем порядке соглашение о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией до 31... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T19:53
2023-12-22T19:53
2023-12-22T19:53
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины в пятницу разорвал в одностороннем порядке соглашение о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией до 31 января 2024 года, сообщает украинское министерство экономики. "Кабинет министров Украины инициировал прекращение межправительственного соглашения о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией. Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 22 декабря", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что решением правительства одобрен законопроект, прекращающий действие соглашения между правительством Украины и правительством Белоруссии о свободной торговле и ряде других документов, обеспечивающих режим свободной торговли между странами. Другим решением кабмин Украины продлил до 31 января 2024 года запрет на ввоз на Украину, в том числе в таможенном режиме временного ввоза, ряда товаров из России. Как отметил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, никакой торговли между Украиной и Белоруссией, а также с Россией не существует уже почти два года. "Указанными решениями только приводим договорно-правовую базу в соответствии с реалиями", - добавил он. Как сообщила ранее министр экономики страны Юлия Свириденко, правительство Украины 9 апреля 2022 года приняло постановление "О применении запрета на ввоз товаров из Российской Федерации" и таким образом юридически закрепило фактическое прекращение торговых отношений с Россией.
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917570297.html
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украина, тарас качка, белоруссия, россия
Украина, Тарас Качка, Белоруссия, Россия
Украина разорвала соглашение о свободной торговле с Белоруссией
Кабмин Украины разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины в пятницу разорвал в одностороннем порядке соглашение о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией до 31 января 2024 года, сообщает украинское министерство экономики.
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"Кабинет министров Украины инициировал прекращение межправительственного соглашения о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией. Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 22 декабря", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Отмечается, что решением правительства одобрен законопроект, прекращающий действие соглашения между правительством Украины и правительством Белоруссии о свободной торговле и ряде других документов, обеспечивающих режим свободной торговли между странами. Другим решением кабмин Украины продлил до 31 января 2024 года запрет на ввоз на Украину, в том числе в таможенном режиме временного ввоза, ряда товаров из России.
Как отметил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка
, никакой торговли между Украиной и Белоруссией, а также с Россией не существует уже почти два года. "Указанными решениями только приводим договорно-правовую базу в соответствии с реалиями", - добавил он.
Как сообщила ранее министр экономики страны Юлия Свириденко, правительство Украины 9 апреля 2022 года приняло постановление "О применении запрета на ввоз товаров из Российской Федерации" и таким образом юридически закрепило фактическое прекращение торговых отношений с Россией.
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