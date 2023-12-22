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В Донецке снаряд ВСУ попал на территорию детского сада - РИА Новости, 22.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 22.12.2023 (обновлено: 11:07 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/snaryad-1917397001.html
В Донецке снаряд ВСУ попал на территорию детского сада
В Донецке снаряд ВСУ попал на территорию детского сада - РИА Новости, 22.12.2023
В Донецке снаряд ВСУ попал на территорию детского сада
При украинском обстреле Кировского района Донецка снаряд попал на территорию детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:00
2023-12-22T11:07
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. При украинском обстреле Кировского района Донецка снаряд попал на территорию детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "При обстреле Кировского района на территории детского сада № 69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление", — написал он.Кулемзин уточнил, что никто не пострадал.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 8:00 по 9:30 ВСУ выпустили в общей сложности семь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Вчера вечером киевский режим также обстреливал столицу ДНР, выпустив десять снарядов по нескольким районам Донецка.Кировский район расположен на юго-западе города.
https://ria.ru/20231221/universitet-1917278675.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
В Донецке снаряд ВСУ попал на территорию детского сада

В Кировском районе Донецка снаряд ВСУ попал на территорию детского сада

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда ВСУ
Осколки снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. При украинском обстреле Кировского района Донецка снаряд попал на территорию детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
«
"При обстреле Кировского района на территории детского сада № 69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление", — написал он.
Кулемзин уточнил, что никто не пострадал.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 8:00 по 9:30 ВСУ выпустили в общей сложности семь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.
Вчера вечером киевский режим также обстреливал столицу ДНР, выпустив десять снарядов по нескольким районам Донецка.
Кировский район расположен на юго-западе города.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк
 
 
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