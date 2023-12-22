https://ria.ru/20231222/snaryad-1917397001.html

В Донецке снаряд ВСУ попал на территорию детского сада

В Донецке снаряд ВСУ попал на территорию детского сада - РИА Новости, 22.12.2023

В Донецке снаряд ВСУ попал на территорию детского сада

При украинском обстреле Кировского района Донецка снаряд попал на территорию детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:00

2023-12-22T10:00

2023-12-22T11:07

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. При украинском обстреле Кировского района Донецка снаряд попал на территорию детского сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "При обстреле Кировского района на территории детского сада № 69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление", — написал он.Кулемзин уточнил, что никто не пострадал.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 8:00 по 9:30 ВСУ выпустили в общей сложности семь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Вчера вечером киевский режим также обстреливал столицу ДНР, выпустив десять снарядов по нескольким районам Донецка.Кировский район расположен на юго-западе города.

https://ria.ru/20231221/universitet-1917278675.html

донецк

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Влада Копылова

алексей кулемзин (донецк), донецк