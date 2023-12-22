https://ria.ru/20231222/shveytsariya-1917519823.html

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела новые санкции против России

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела новые санкции против России - РИА Новости, 22.12.2023

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела новые санкции против России

Швейцария вслед за ЕС ввела новые ограничения в рамках 12-го пакета санкций в отношении 61 физического и 86 юридических лиц в связи с конфликтом на Украине,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:15

2023-12-22T16:15

2023-12-22T16:15

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ЖЕНЕВА, 22 дек - РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС ввела новые ограничения в рамках 12-го пакета санкций в отношении 61 физического и 86 юридических лиц в связи с конфликтом на Украине, однако страна еще не присоединилась к другим мерам нового пакета ЕС, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "ЕС 18 декабря 2023 года принял решение о новых мерах в отношении России в рамках 12-го пакета санкций. DEFR (Минэкономики – ред.) 21 декабря 2023 года в рамках своей компетенции расширил санкционный режим Швейцарии на 61 физическое лицо и еще 86 компаний и организаций", - сказано в документе. Ведомство уточняет, что, хотя это решение объявлено 22 декабря, данные санкции вступили в силу 21 декабря в 20.00 по московскому времени. "Новые физические лица, на которых распространяются санкции, - это, прежде всего, военнослужащие вооруженных сил Беларуси, руководители военно-промышленных предприятий, а также члены Центральной избирательной комиссии России. Что касается предприятий и организаций, о которых идет речь, то это, прежде всего, российские оружейные предприятия", - добавляется в заявлении. Федеральный совет подчеркивает, что Берн в ближайшее время примет решение о присоединении к другим мерам 12-го пакета санкций ЕС против России, в частности, в отношении алмазов. В понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету, пакет санкций против России. Согласно документу, в частности, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Генеральный директор алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук в интервью газете Financial Times выразил сомнение в реальной возможности сотрудников таможни отделить драгоценные камни из РФ от каких-либо других в силу сложности определения их происхождения. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231222/banki-1917469681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швейцария, евросоюз, санкции в отношении россии, россия