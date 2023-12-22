https://ria.ru/20231222/shtab-1917556733.html
В ДНР начал работу избирательный штаб Путина
В ДНР начал работу избирательный штаб Путина - РИА Новости, 22.12.2023
В ДНР начал работу избирательный штаб Путина
Региональный избирательный штаб по поддержке кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыли в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:19
2023-12-22T18:19
2023-12-22T18:40
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Региональный избирательный штаб по поддержке кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыли в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня впервые в истории в Донбассе заработал региональный избирательный штаб по поддержке кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Избраны три сопредседателя штаба, сформированы его рабочие органы, открыт постоянный офис… сейчас мы полноправный субъект Российской Федерации, и наши жители смогут отдать свой голос за человека, который фактически спас Донбасс от уничтожения", - сказала сопредседатель регионального избирательного штаба Елена Евсеева. Руководитель регионального исполнительного комитета НФ в ДНР Сергей Самохин отметил, что пикеты по сбору подписей за выдвижение Путина кандидатом на должность президента страны будут работать во всех крупных городах республики."Пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения президента Российской Федерации Владимира Путина будут созданы во всех крупных городах ДНР", - сказал он. Минимальное количество голосов, собранное для участия в президентских выборах, должно составить не менее 300 тысяч. Для учета голосов существуют определенные требования, среди которых только самостоятельное написание от руки заявления в поддержку кандидата в президенты, при предъявлении паспорта гражданина РФ и не допущение любых исправлений и помарок.
https://ria.ru/20231222/shtab-1917555976.html
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донбасс, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Донбасс, Россия, Владимир Путин
В ДНР начал работу избирательный штаб Путина
В ДНР начал работу избирательный штаб кандидата в президенты России Путина
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Региональный избирательный штаб по поддержке кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыли в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня впервые в истории в Донбассе заработал региональный избирательный штаб по поддержке кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Избраны три сопредседателя штаба, сформированы его рабочие органы, открыт постоянный офис… сейчас мы полноправный субъект Российской Федерации, и наши жители смогут отдать свой голос за человека, который фактически спас Донбасс от уничтожения", - сказала сопредседатель регионального избирательного штаба Елена Евсеева.
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Руководитель регионального исполнительного комитета НФ в ДНР Сергей Самохин отметил, что пикеты по сбору подписей за выдвижение Путина кандидатом на должность президента страны будут работать во всех крупных городах республики.
«
"Пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения президента Российской Федерации Владимира Путина будут созданы во всех крупных городах ДНР", - сказал он.
Минимальное количество голосов, собранное для участия в президентских выборах, должно составить не менее 300 тысяч. Для учета голосов существуют определенные требования, среди которых только самостоятельное написание от руки заявления в поддержку кандидата в президенты, при предъявлении паспорта гражданина РФ и не допущение любых исправлений и помарок.
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