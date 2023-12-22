https://ria.ru/20231222/shtab-1917489685.html

В Херсонской области открыли штаб поддержки кандидата в президенты Путина

В Херсонской области открыли штаб поддержки кандидата в президенты Путина - РИА Новости, 22.12.2023

В Херсонской области открыли штаб поддержки кандидата в президенты Путина

В Херсонской области открыли региональный избирательный штаб поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:44

2023-12-22T14:44

2023-12-22T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. В Херсонской области открыли региональный избирательный штаб поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале. "В Херсонской области приступил к работе региональный избирательный штаб Владимира Путина", - написал Кастюкевич. По его словам, в работе штаба задействуют всю региональную партийную инфраструктуру "Единой России". "Сейчас в партии проводят инструктаж и обучение сборщиков, которые в день получения подписных листов уже будут готовы сразу приступить к работе. Сбор подписей будет проводиться с учетом оперативной обстановки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - подчеркнул сенатор. По его словам, сбор подписей в поддержку Путина начнут 23 декабря. Первые точки откроют в Геническе. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата.

https://ria.ru/20231221/shtab-1917179510.html

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херсонская область , россия, владимир путин, единая россия