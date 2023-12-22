"Обратись к Путину". Пользователей Сети шокировало заявление Зеленского
Пользователи соцсети X раскритиковали Зеленского за слова о помощи ЕС
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Владимира Зеленского о стремлении добиться обеспечения непрерывной финансовой помощи Украине от Европейского союза в течение следующих четырех лет.
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"Хватит! Неужели вы еще не поняли, что Украина - это всего лишь пешка Америки и НАТО, воюющая с Россией за счет Украины в виде трупов и разрушения вашей страны, не заботясь ни о вас, ни о вашем народе. Обратитесь к Путину", — предложил AllanHansford1.
"Получается, вы боитесь снова вернуться домой на Украину. Боитесь, что с парой сотен миллионов с вас живьем снимут кожу. Поэтому вы совершаете все эти визиты в другие страны, где нет даже таких денег, но они откладывают ваше возвращение в Киев", — написал JohnDoe17760704.
"Уходи в отставку и убирайся прочь", — прокомментировал Hot Cold.
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"Следующие четыре года? Чувак, ты так долго не протянешь. Восточная Европа сожрет Украину. Кусок Венгрии, кусок Польши, Россия уже получила свой кусок", — отметил brendafactor2.
"Зеленский похож на безработного друга, который постоянно выпрашивает у вас деньги, не имея ни малейшего желания расплатиться с вами", — подытожил 45jay.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву.