https://ria.ru/20231222/shantazh-1917368506.html

Орбан обвинил "управляемый Соросом" Европарламент в шантаже Еврокомиссии

Орбан обвинил "управляемый Соросом" Европарламент в шантаже Еврокомиссии - РИА Новости, 22.12.2023

Орбан обвинил "управляемый Соросом" Европарламент в шантаже Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европарламент, находящийся под управлением американского миллиардера Джорджа Сороса, постоянно шантажирует... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T01:42

2023-12-22T01:42

2023-12-22T01:42

венгрия

украина

будапешт

виктор орбан

джордж сорос

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европарламент, находящийся под управлением американского миллиардера Джорджа Сороса, постоянно шантажирует Еврокомиссию, чтобы она не отдавала Будапешту положенные ему по праву деньги, хотя никто не может всерьез считать, что ситуация с демократией в Венгрии хуже, чем в Западной Европе. "Люди управляемого Соросом Европарламента постоянно шантажируют Еврокомиссию, чтобы она не отдавала причитающиеся нашей стране 32 миллиарда евро, потому что они хотят передать их Украине, и этого же хотят управляемые Соросом американские демократы. Пока что из них удалось получить 10 миллиардов", - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV. Венгерский премьер напомнил, что в США пытаются помешать участвовать в выборах кандидату, "пользующемуся самой большой поддержкой", в Германии "вторая по популярности партия" находится под наблюдением служб безопасности страны, а в Польше, "результаты выборов в которой сейчас празднуют на Западе", захватывают общественное телевидение. "Могу привести еще несколько примеров из политической жизни Западной Европы, которые ясно показывают, что никто не может серьезно думать, что то, как мы управляем страной, то, как страна устраивает свою жизнь, было бы хуже, демонстрировало бы качество хуже, чем то, что происходит в Западной Европе", - отметил Орбан. Он также подчеркнул, что после того, как Венгрии не отдали положенные ей деньги из прошлого кредита ЕС, "теперь ни один человек" не убедит Будапешт взять новый кредит вместе с остальными странами-членами для помощи Украине. На прошлой неделе Венгрия на саммите в Брюсселе наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Венгрии еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс. Перед началом саммита ЕС Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрии до сих пор блокируют 10 миллиардов финансирования из бюджета ЕС. Журналисты и евродепутаты подозревали, что деньги Будапешту могли разморозить как раз накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по "украинским вопросам". Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

https://ria.ru/20231222/finlyandiya-1917367344.html

https://ria.ru/20231222/orban-1917364586.html

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венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, в мире