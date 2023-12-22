https://ria.ru/20231222/rossiya-1917586883.html
"Чертовски близко". В США сделали необычное заявление о жизни в России
"Чертовски близко". В США сделали необычное заявление о жизни в России - РИА Новости, 22.12.2023
"Чертовски близко". В США сделали необычное заявление о жизни в России
Экономическое давление Запада никак не отразилось на россиянах, на жизнь они не жалуются, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:37
2023-12-22T21:37
2023-12-22T21:37
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Экономическое давление Запада никак не отразилось на россиянах, на жизнь они не жалуются, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Я был во многих частях страны — в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске. У них там все прекрасно. Вообще, в целом, дела у России идут очень хорошо. Не скажу, что там все идеально, хотя Москва чертовски близко к тому, чтобы быть идеальной", — поделился мнением эксперт.Риттер отметил, что россияне больше не позволят своему государству впасть в зависимость от Вашингтона и Брюсселя, как это было в 1990-е годы. Однако это не означает, что они не готовы к конструктивным и дружественным отношениям с США и Европой, уточнил он."Россия больше не будет подчиняться Западу. Она говорит: "Я — одна из ключевых цивилизаций на планете, одна из главных цивилизаций и культур", — резюмировал бывший разведчик.Ранее Риттер рассказал о буме строительства зданий и инфраструктуры в России. По его словам, после ухода западных компаний из страны в нее стали инвестировать миллиарды долларов предприниматели из Китая, Индии и других государств.
https://ria.ru/20231222/namek-1917557291.html
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политика, сша, россия, новосибирск, скотт риттер, москва, екатеринбург, ижевск
Политика, США, Россия, Новосибирск, Скотт Риттер, Москва, Екатеринбург, Ижевск
"Чертовски близко". В США сделали необычное заявление о жизни в России
Экс-разведчика ВС США поразило, как устроена жизнь в российских городах