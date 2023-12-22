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В "Рольфе" прокомментировали передачу компании в управление Росимуществу - РИА Новости, 22.12.2023
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13:45 22.12.2023 (обновлено: 13:48 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/rolf-1917460847.html
В "Рольфе" прокомментировали передачу компании в управление Росимуществу
В "Рольфе" прокомментировали передачу компании в управление Росимуществу - РИА Новости, 22.12.2023
В "Рольфе" прокомментировали передачу компании в управление Росимуществу
Передача автодилера "Рольф" во временное управление Росимуществу не отразится на его деятельности, обязательства перед клиентами и сотрудниками сохраняются,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:45
2023-12-22T13:48
экономика
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
рольф
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Передача автодилера "Рольф" во временное управление Росимуществу не отразится на его деятельности, обязательства перед клиентами и сотрудниками сохраняются, говорится в сообщении компании. "Компания "Рольф" сообщает о состоявшейся в соответствии с указом президента Российской Федерации… передаче акций и долей группы компаний во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество)", - сообщила пресс-служба. "Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество как временный управляющий акциями АО "Рольф" намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками", - подчеркнул дилер. Также в компании сообщили о кадровых изменениях: новым гендиректором "Рольфа" назначен Алексей Гуляев вместо Светланы Виноградовой, которая стала его первым заместителем.
https://ria.ru/20231222/rolf-1917437153.html
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экономика, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), рольф , россия
Экономика, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Рольф , Россия
В "Рольфе" прокомментировали передачу компании в управление Росимуществу

"Рольф": передача в управление Росимуществу не отразится на работе компании

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает автомобиль Iran Khodro Tara в автосалоне Рольф Вешки в Москве
Покупатель осматривает автомобиль Iran Khodro Tara в автосалоне Рольф Вешки в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Покупатель осматривает автомобиль Iran Khodro Tara в автосалоне Рольф Вешки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Передача автодилера "Рольф" во временное управление Росимуществу не отразится на его деятельности, обязательства перед клиентами и сотрудниками сохраняются, говорится в сообщении компании.
"Компания "Рольф" сообщает о состоявшейся в соответствии с указом президента Российской Федерации… передаче акций и долей группы компаний во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество)", - сообщила пресс-служба.
"Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество как временный управляющий акциями АО "Рольф" намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками", - подчеркнул дилер.
Также в компании сообщили о кадровых изменениях: новым гендиректором "Рольфа" назначен Алексей Гуляев вместо Светланы Виноградовой, которая стала его первым заместителем.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Песков рассказал, с чем связана передача "Рольфа" во временное управление
Вчера, 12:31
 
ЭкономикаФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)РольфРоссия
 
 
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