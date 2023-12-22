https://ria.ru/20231222/rolf-1917460847.html

В "Рольфе" прокомментировали передачу компании в управление Росимуществу

В "Рольфе" прокомментировали передачу компании в управление Росимуществу - РИА Новости, 22.12.2023

В "Рольфе" прокомментировали передачу компании в управление Росимуществу

Передача автодилера "Рольф" во временное управление Росимуществу не отразится на его деятельности, обязательства перед клиентами и сотрудниками сохраняются,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:45

2023-12-22T13:45

2023-12-22T13:48

экономика

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

рольф

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Передача автодилера "Рольф" во временное управление Росимуществу не отразится на его деятельности, обязательства перед клиентами и сотрудниками сохраняются, говорится в сообщении компании. "Компания "Рольф" сообщает о состоявшейся в соответствии с указом президента Российской Федерации… передаче акций и долей группы компаний во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество)", - сообщила пресс-служба. "Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. Росимущество как временный управляющий акциями АО "Рольф" намерено развивать организацию, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками", - подчеркнул дилер. Также в компании сообщили о кадровых изменениях: новым гендиректором "Рольфа" назначен Алексей Гуляев вместо Светланы Виноградовой, которая стала его первым заместителем.

https://ria.ru/20231222/rolf-1917437153.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), рольф , россия