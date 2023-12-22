https://ria.ru/20231222/rezolyutsiya-1917574815.html

СБ ООН принял резолюцию о содействии Израиля и ХАМАС по доставке гумпомощи

СБ ООН принял резолюцию о содействии Израиля и ХАМАС по доставке гумпомощи - РИА Новости, 22.12.2023

СБ ООН принял резолюцию о содействии Израиля и ХАМАС по доставке гумпомощи

СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:13

2023-12-22T20:13

2023-12-22T20:14

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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ООН, 22 дек – РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 13 стран. Воздержались США и Россия.Согласно резолюции Совбеза "призывает к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий".В резолюции сказано, что СБ ООН просит генерального секретаря организации с целью ускорения доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа назначить "старшего координатора по гуманитарным вопросам и восстановлению". Он будет отвечать за содействие, координацию, мониторинг доставки гумпомощи в сектор Газа, а также за проверку гуманитарного характера всех партий гумпомощи, доставляемой через государства, не являющиеся стороной конфликта.СБ ООН просит координатора "в срочном порядке создать механизм ООН для ускорения доставки гуманитарной помощи в Газу через государства, не являющиеся сторонами конфликта".Совбез просит, чтобы координатор был назначен срочно. СБ ООН также просит, чтобы координатор предоставил Совбезу доклад о своей работе в течение 20 дней, а затем предоставлял такой доклад каждые 90 дней.СБ ООН "вновь подтверждает обязательства сторон в конфликте по международному гуманитарному праву в отношении предоставления гуманитарной помощи". Текст требует, чтобы стороны "разрешали, облегчали и обеспечивали немедленную, безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в больших масштабах непосредственно палестинскому гражданскому населению на всей территории сектора Газа".В тексте говорится, что СБ ООН "требует, чтобы стороны в конфликте разрешили и облегчили использование всех доступных путей, ведущих в сектор Газа и на его территории, включая пограничные переходы" для оказания гуманитарной помощи.Резолюция требует также немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, а также обеспечения гуманитарного доступа к ним.Согласно резолюции, СБ ООН требует обеспечения поставок топлива в Газу в тех количествах, которые удовлетворят необходимые гуманитарные потребности в секторе.СБ ООН подчеркивает, что сектор Газа является неотъемлемой частью территории, оккупированной в 1967 году, и вновь подтверждает концепцию решения на основе создания двух государств, с сектором Газа как частью Палестинского государства.

https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231222/okkupatsiya-1917450807.html

https://ria.ru/20231222/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон