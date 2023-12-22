https://ria.ru/20231222/rezolyutsiya-1917373265.html

Источник: голосование по резолюции СБ ООН по Газе перенесли на пятницу

Источник: голосование по резолюции СБ ООН по Газе перенесли на пятницу - РИА Новости, 22.12.2023

Источник: голосование по резолюции СБ ООН по Газе перенесли на пятницу

Голосование по проекту резолюции СБ ООН о расширении гуманитарной помощи сектору Газа перенесли в очередной раз - в этот раз на пятницу, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T03:55

2023-12-22T03:55

2023-12-22T04:22

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ООН, 22 дек - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции СБ ООН о расширении гуманитарной помощи сектору Газа перенесли в очередной раз - в этот раз на пятницу, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.Голосование планировалось в четверг. Однако в текст резолюции в ходе переговоров были внесены поправки."Голосование переносится на пятницу", - сказал собеседник агентства.Другой источник, объясняя причину переноса, заявил, что "текст изменился".Это уже не первый перенос голосования на этой неделе.Изначально, согласно тексту, СБ ООН призывал "к срочной приостановке боевых действий", а также "к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий".В версии, появившейся в четверг, СБ ООН призывает лишь "к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий".Коме того, в первоначальном тексте СБ ООН просил генсека организации создать механизм мониторинга в секторе Газа под руководством генерального секретаря ООН для контроля за всеми партиями гуманитарной помощи в Газу, доставляемой по наземным, морским и воздушным маршрутам.В новой версии уже говорится о назначении "старшего координатора по гуманитарным вопросам и восстановлению". Он должен будет, согласно новому проекту, отвечать за содействие, координацию, мониторинг доставки гумпомощи в сектор Газа, а также за проверку гуманитарного характера всех партий гумпомощи. При этом, как отмечается в новом тексте, СБ ООН просит координатора "в срочном порядке создать механизм ООН для ускорения доставки гуманитарной помощи в Газу через государства, не являющиеся сторонами конфликта".

https://ria.ru/20231222/gaza-1917369606.html

https://ria.ru/20231219/rezolyutsiya-1916810451.html

https://ria.ru/20231218/gaza-1916399601.html

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оаэ, египет, палестина, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире