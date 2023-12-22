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Источник: голосование по резолюции СБ ООН по Газе перенесли на пятницу - РИА Новости, 22.12.2023
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03:55 22.12.2023 (обновлено: 04:22 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/rezolyutsiya-1917373265.html
Источник: голосование по резолюции СБ ООН по Газе перенесли на пятницу
Источник: голосование по резолюции СБ ООН по Газе перенесли на пятницу - РИА Новости, 22.12.2023
Источник: голосование по резолюции СБ ООН по Газе перенесли на пятницу
Голосование по проекту резолюции СБ ООН о расширении гуманитарной помощи сектору Газа перенесли в очередной раз - в этот раз на пятницу, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T03:55
2023-12-22T04:22
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ООН, 22 дек - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции СБ ООН о расширении гуманитарной помощи сектору Газа перенесли в очередной раз - в этот раз на пятницу, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.Голосование планировалось в четверг. Однако в текст резолюции в ходе переговоров были внесены поправки."Голосование переносится на пятницу", - сказал собеседник агентства.Другой источник, объясняя причину переноса, заявил, что "текст изменился".Это уже не первый перенос голосования на этой неделе.Изначально, согласно тексту, СБ ООН призывал "к срочной приостановке боевых действий", а также "к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий".В версии, появившейся в четверг, СБ ООН призывает лишь "к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий".Коме того, в первоначальном тексте СБ ООН просил генсека организации создать механизм мониторинга в секторе Газа под руководством генерального секретаря ООН для контроля за всеми партиями гуманитарной помощи в Газу, доставляемой по наземным, морским и воздушным маршрутам.В новой версии уже говорится о назначении "старшего координатора по гуманитарным вопросам и восстановлению". Он должен будет, согласно новому проекту, отвечать за содействие, координацию, мониторинг доставки гумпомощи в сектор Газа, а также за проверку гуманитарного характера всех партий гумпомощи. При этом, как отмечается в новом тексте, СБ ООН просит координатора "в срочном порядке создать механизм ООН для ускорения доставки гуманитарной помощи в Газу через государства, не являющиеся сторонами конфликта".
https://ria.ru/20231222/gaza-1917369606.html
https://ria.ru/20231219/rezolyutsiya-1916810451.html
https://ria.ru/20231218/gaza-1916399601.html
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оаэ, египет, палестина, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
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Источник: голосование по резолюции СБ ООН по Газе перенесли на пятницу

Голосование по резолюции СБ ООН о расширении гумпомощи Газе перенесли на пятницу

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 дек - РИА Новости. Голосование по проекту резолюции СБ ООН о расширении гуманитарной помощи сектору Газа перенесли в очередной раз - в этот раз на пятницу, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.
Голосование планировалось в четверг. Однако в текст резолюции в ходе переговоров были внесены поправки.
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"Голосование переносится на пятницу", - сказал собеседник агентства.
Другой источник, объясняя причину переноса, заявил, что "текст изменился".
Это уже не первый перенос голосования на этой неделе.
Изначально, согласно тексту, СБ ООН призывал "к срочной приостановке боевых действий", а также "к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий".
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В версии, появившейся в четверг, СБ ООН призывает лишь "к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий".
Коме того, в первоначальном тексте СБ ООН просил генсека организации создать механизм мониторинга в секторе Газа под руководством генерального секретаря ООН для контроля за всеми партиями гуманитарной помощи в Газу, доставляемой по наземным, морским и воздушным маршрутам.
В новой версии уже говорится о назначении "старшего координатора по гуманитарным вопросам и восстановлению". Он должен будет, согласно новому проекту, отвечать за содействие, координацию, мониторинг доставки гумпомощи в сектор Газа, а также за проверку гуманитарного характера всех партий гумпомощи. При этом, как отмечается в новом тексте, СБ ООН просит координатора "в срочном порядке создать механизм ООН для ускорения доставки гуманитарной помощи в Газу через государства, не являющиеся сторонами конфликта".
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