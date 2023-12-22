https://ria.ru/20231222/razvod-1917557793.html

В ДУМ России объяснили, с кем должны остаться дети после развода родителей

В ДУМ России объяснили, с кем должны остаться дети после развода родителей - РИА Новости, 22.12.2023

В ДУМ России объяснили, с кем должны остаться дети после развода родителей

Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ вынес фетву (богословское заключение) "Уход за детьми после развода родителей", согласно которой... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:27

2023-12-22T18:27

2023-12-22T18:27

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ вынес фетву (богословское заключение) "Уход за детьми после развода родителей", согласно которой правом ухода за несовершеннолетними обладают те, кто соответствует определенным требованиям, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов по итогам работы совета.Совет улемов ДУМ РФ в Москве провел заключительное в 2023 году заседание, на котором рассматривались вопросы легитимности использования мусульманами ипотечных кредитов, положения в исламе криптовалюты и блокчейна, доставки запрещенных шариатом товаров, а также семейного права. В работе совета приняли участие богословы, эксперты по исламскому праву, а также ученые России, Турции, Египта и Иордании."Богословское решение, связанное с уходом за детьми после развода родителей, рассматривалось в рамках заседания уже не первый раз. В документе проговаривается о важности приложить родителями всех усилий и прийти к мировому соглашению в вопросах ухода за детьми и определения их места жительства. Главным ориентиром в этом вопросе является благополучие ребенка. В случае невозможности достичь компромисса родителям следует обратиться к местному кадыю (религиозному судье)", - сказал муфтий Аляутдинов.Он отметил, что в документе рассмотрены разные возможные случаи и приведены рекомендации."Например, право ухода за детьми, не достигшими семи лет, принадлежит матери, если с этим согласен отец ребенка и ее новый муж, а также если обременение новыми обязательствами после очередного замужества не повлияет негативно на качество ухода за ребенком. С заключением полностью можно будет ознакомиться на официальном сайте Совета улемов", - пояснил муфтий.

https://ria.ru/20231218/arabskiy-1916530064.html

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Никита Бизин

россия, москва, турция, ильдар аляутдинов, религия