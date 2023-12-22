https://ria.ru/20231222/ratifikatsiya-1917535781.html

Белорусские сенаторы одобрили ратификацию договора с Россией о перевозках

Белорусские сенаторы одобрили ратификацию договора с Россией о перевозках - РИА Новости, 22.12.2023

Белорусские сенаторы одобрили ратификацию договора с Россией о перевозках

Верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией об автомобильных международных перевозках, РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:03

2023-12-22T17:03

2023-12-22T17:04

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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией об автомобильных международных перевозках, сообщила пресс-служба палаты. "Законопроект "О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках" одобрен Советом Республики (верхняя палата парламента - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале верхней палаты. Соглашение, ратифицируемое данным законопроектом, подписано 18 августа 2023 года в Москве в рамках выполнения мероприятий Союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка. "Соглашение предусматривает поэтапный переход на безразрешительную систему осуществления всех видов международных автомобильных перевозок грузов, в том числе в/из третьих государств, начиная с 1 января 2024 года и заканчивая 1 января 2030 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что "ратификация соглашения будет способствовать увеличению объемов работы белорусских перевозчиков в направлении Российской Федерации и как следствие - в направлении сопредельных с Российской Федерацией государств, что будет влиять на увеличение объемов грузооборота и экспорта автотранспортных услуг". Ранее в пятницу соглашение ратифицировали белорусские депутаты. Для окончания процедуры ратификации законопроект должен подписать президент.

https://ria.ru/20231218/byudzhet-1916476721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, белоруссия