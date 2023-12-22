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Белорусские сенаторы одобрили ратификацию договора с Россией о перевозках - РИА Новости, 22.12.2023
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17:03 22.12.2023 (обновлено: 17:04 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/ratifikatsiya-1917535781.html
Белорусские сенаторы одобрили ратификацию договора с Россией о перевозках
Белорусские сенаторы одобрили ратификацию договора с Россией о перевозках - РИА Новости, 22.12.2023
Белорусские сенаторы одобрили ратификацию договора с Россией о перевозках
Верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией об автомобильных международных перевозках, РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:03
2023-12-22T17:04
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией об автомобильных международных перевозках, сообщила пресс-служба палаты. "Законопроект "О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках" одобрен Советом Республики (верхняя палата парламента - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале верхней палаты. Соглашение, ратифицируемое данным законопроектом, подписано 18 августа 2023 года в Москве в рамках выполнения мероприятий Союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка. "Соглашение предусматривает поэтапный переход на безразрешительную систему осуществления всех видов международных автомобильных перевозок грузов, в том числе в/из третьих государств, начиная с 1 января 2024 года и заканчивая 1 января 2030 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что "ратификация соглашения будет способствовать увеличению объемов работы белорусских перевозчиков в направлении Российской Федерации и как следствие - в направлении сопредельных с Российской Федерацией государств, что будет влиять на увеличение объемов грузооборота и экспорта автотранспортных услуг". Ранее в пятницу соглашение ратифицировали белорусские депутаты. Для окончания процедуры ратификации законопроект должен подписать президент.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Москва, Белоруссия
Белорусские сенаторы одобрили ратификацию договора с Россией о перевозках

Белорусские сенаторы одобрили ратификацию договора с Россией об автоперевозках

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаседание Палаты представителей парламента Белоруссии
Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией об автомобильных международных перевозках, сообщила пресс-служба палаты.
«
"Законопроект "О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках" одобрен Советом Республики (верхняя палата парламента - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале верхней палаты.
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Соглашение, ратифицируемое данным законопроектом, подписано 18 августа 2023 года в Москве в рамках выполнения мероприятий Союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка. "Соглашение предусматривает поэтапный переход на безразрешительную систему осуществления всех видов международных автомобильных перевозок грузов, в том числе в/из третьих государств, начиная с 1 января 2024 года и заканчивая 1 января 2030 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "ратификация соглашения будет способствовать увеличению объемов работы белорусских перевозчиков в направлении Российской Федерации и как следствие - в направлении сопредельных с Российской Федерацией государств, что будет влиять на увеличение объемов грузооборота и экспорта автотранспортных услуг".
Ранее в пятницу соглашение ратифицировали белорусские депутаты. Для окончания процедуры ратификации законопроект должен подписать президент.
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