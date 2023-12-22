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Число раненных при атаке дрона в Донецке выросло до шести человек - РИА Новости, 22.12.2023
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16:16 22.12.2023 (обновлено: 16:32 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/ranenye-1917520382.html
Число раненных при атаке дрона в Донецке выросло до шести человек
Число раненных при атаке дрона в Донецке выросло до шести человек - РИА Новости, 22.12.2023
Число раненных при атаке дрона в Донецке выросло до шести человек
Число пострадавших при сбросе на Кировский район Донецка нескольких взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата увеличилось до шести, сообщили... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:16
2023-12-22T16:32
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Число пострадавших при сбросе на Кировский район Донецка нескольких взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата увеличилось до шести, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 22 декабря по состоянию на 16.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: - в результате сброса ВОП с БПЛА ранены: женщина 1953 года рождения и сотрудник Региональной энергопоставляющей компании - мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона пострадал сотрудник ГУП ДНР "Вода Донбасса" 1968 года рождения.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о двух пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район города. Позже он сообщил о ранении сотрудника коммунального предприятия "Вода Донбасса" 1981 года рождения.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231222/polozhenie-1917500972.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Число раненных при атаке дрона в Донецке выросло до шести человек

Число раненных при атаке БПЛА на Кировский район Донецка выросло до шести

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Число пострадавших при сбросе на Кировский район Донецка нескольких взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата увеличилось до шести, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 22 декабря по состоянию на 16.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: - в результате сброса ВОП с БПЛА ранены: женщина 1953 года рождения и сотрудник Региональной энергопоставляющей компании - мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона пострадал сотрудник ГУП ДНР "Вода Донбасса" 1968 года рождения.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о двух пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район города. Позже он сообщил о ранении сотрудника коммунального предприятия "Вода Донбасса" 1981 года рождения.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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