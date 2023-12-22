https://ria.ru/20231222/ranenye-1917520382.html

Число раненных при атаке дрона в Донецке выросло до шести человек

Число раненных при атаке дрона в Донецке выросло до шести человек - РИА Новости, 22.12.2023

Число раненных при атаке дрона в Донецке выросло до шести человек

Число пострадавших при сбросе на Кировский район Донецка нескольких взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата увеличилось до шести, сообщили... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:16

2023-12-22T16:16

2023-12-22T16:32

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Число пострадавших при сбросе на Кировский район Донецка нескольких взрывоопасных предметов с беспилотного летательного аппарата увеличилось до шести, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 22 декабря по состоянию на 16.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: - в результате сброса ВОП с БПЛА ранены: женщина 1953 года рождения и сотрудник Региональной энергопоставляющей компании - мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона пострадал сотрудник ГУП ДНР "Вода Донбасса" 1968 года рождения.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о двух пострадавших при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Кировский район города. Позже он сообщил о ранении сотрудника коммунального предприятия "Вода Донбасса" 1981 года рождения.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20231222/polozhenie-1917500972.html

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кировский район

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Варвара Скокшина

донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия