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В Госдуму внесли проект о внеплановых проверках утечек данных - РИА Новости, 22.12.2023
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11:25 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/proverki-1917418780.html
В Госдуму внесли проект о внеплановых проверках утечек данных
В Госдуму внесли проект о внеплановых проверках утечек данных - РИА Новости, 22.12.2023
В Госдуму внесли проект о внеплановых проверках утечек данных
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий Роскомнадзору проводить внеплановые проверки утечек персональных данных, соответствующий документ размещен в думской... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:25
2023-12-22T11:25
общество
александр хинштейн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий Роскомнадзору проводить внеплановые проверки утечек персональных данных, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предусматриваются изменения &lt;...&gt; согласно которым положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" &lt;...&gt; не будут применяться к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в области связи за соблюдением обязательных требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"", - сказано в пояснительной записке к проекту. Таким образом, предлагается вывести из-под действия моратория госконтроль и надзор в сфере связи. "К сожалению, проблема сохранности персональных данных остается крайне острой - только за первое полугодие число таких инцидентов выросло в четыре раза: с 19 до 76. В сеть "утекли" 177 млн записей с персональными данными россиян", - отмечает один из авторов проекта, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Как поясняет Хинштейн, действующий мораторий на внеплановую проверку ИТ-компаний не позволяет Роскомнадзору быстро реагировать на весь спектр угроз. "В частности, регулятор не может проверить подмену абонентского номера, достоверность сведений об абонентах, пропуск трафика, отсутствие ограничения доступа к запрещенной информации, несоблюдение требований по установке технических средств противодействия угрозам, невыполнение требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий, действий по подмене абонентских номеров, проверке", - добавил депутат. Проектом предлагается дать Роскомнадзору возможность принимать решения о проведении внеплановых проверок, необходимых для оперативного реагирования на инциденты, при сохранении их обязательного согласования с органами прокуратуры. "Кроме того, законопроект дает право регулятору проверять исполнение законодательства в сфере связи без оглядки на мораторий", - добавил депутат.
https://ria.ru/20231207/utechka-1914343945.html
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общество, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Александр Хинштейн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о внеплановых проверках утечек данных

В Госдуму внесли проект о проведении РКН внеплановых проверок утечек данных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий Роскомнадзору проводить внеплановые проверки утечек персональных данных, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предусматриваются изменения <...> согласно которым положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" <...> не будут применяться к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в области связи за соблюдением обязательных требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Таким образом, предлагается вывести из-под действия моратория госконтроль и надзор в сфере связи.
"К сожалению, проблема сохранности персональных данных остается крайне острой - только за первое полугодие число таких инцидентов выросло в четыре раза: с 19 до 76. В сеть "утекли" 177 млн записей с персональными данными россиян", - отмечает один из авторов проекта, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
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Как поясняет Хинштейн, действующий мораторий на внеплановую проверку ИТ-компаний не позволяет Роскомнадзору быстро реагировать на весь спектр угроз.
"В частности, регулятор не может проверить подмену абонентского номера, достоверность сведений об абонентах, пропуск трафика, отсутствие ограничения доступа к запрещенной информации, несоблюдение требований по установке технических средств противодействия угрозам, невыполнение требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий, действий по подмене абонентских номеров, проверке", - добавил депутат.
Проектом предлагается дать Роскомнадзору возможность принимать решения о проведении внеплановых проверок, необходимых для оперативного реагирования на инциденты, при сохранении их обязательного согласования с органами прокуратуры.
"Кроме того, законопроект дает право регулятору проверять исполнение законодательства в сфере связи без оглядки на мораторий", - добавил депутат.
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ОбществоАлександр ХинштейнФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
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