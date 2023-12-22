https://ria.ru/20231222/proverki-1917418780.html

В Госдуму внесли проект о внеплановых проверках утечек данных

В Госдуму внесли проект о внеплановых проверках утечек данных - РИА Новости, 22.12.2023

В Госдуму внесли проект о внеплановых проверках утечек данных

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий Роскомнадзору проводить внеплановые проверки утечек персональных данных, соответствующий документ размещен в думской... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:25

2023-12-22T11:25

2023-12-22T11:25

общество

александр хинштейн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий Роскомнадзору проводить внеплановые проверки утечек персональных данных, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предусматриваются изменения <...> согласно которым положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" <...> не будут применяться к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в области связи за соблюдением обязательных требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"", - сказано в пояснительной записке к проекту. Таким образом, предлагается вывести из-под действия моратория госконтроль и надзор в сфере связи. "К сожалению, проблема сохранности персональных данных остается крайне острой - только за первое полугодие число таких инцидентов выросло в четыре раза: с 19 до 76. В сеть "утекли" 177 млн записей с персональными данными россиян", - отмечает один из авторов проекта, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Как поясняет Хинштейн, действующий мораторий на внеплановую проверку ИТ-компаний не позволяет Роскомнадзору быстро реагировать на весь спектр угроз. "В частности, регулятор не может проверить подмену абонентского номера, достоверность сведений об абонентах, пропуск трафика, отсутствие ограничения доступа к запрещенной информации, несоблюдение требований по установке технических средств противодействия угрозам, невыполнение требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий, действий по подмене абонентских номеров, проверке", - добавил депутат. Проектом предлагается дать Роскомнадзору возможность принимать решения о проведении внеплановых проверок, необходимых для оперативного реагирования на инциденты, при сохранении их обязательного согласования с органами прокуратуры. "Кроме того, законопроект дает право регулятору проверять исполнение законодательства в сфере связи без оглядки на мораторий", - добавил депутат.

https://ria.ru/20231207/utechka-1914343945.html

https://ria.ru/20231208/shtraf-1914500079.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф