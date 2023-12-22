https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России - РИА Новости, 22.12.2023

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России

Подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, убийство в Петербурге военкора Владлена Татарского, расстрел гимназистов в Брянске, посадка РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:45

2023-12-22T10:45

2023-12-22T10:45

происшествия

россия

чвк "вагнер"

greenpeace

захар прилепин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, убийство в Петербурге военкора Владлена Татарского, расстрел гимназистов в Брянске, посадка самолета в сибирском поле, взрывы газа в Балашихе и Новосибирске, пожар на АЗС в Махачкале с десятками погибших, смертельная экскурсия диггеров по московскому коллектору и уголовные дела блогеров-миллионников определяли повестку криминальной хроники в России в 2023 году. Об этом и многом другом - в тематическом обзоре РИА Новости. Роковая статуэтка Военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. На следующий день после теракта была задержана петербурженка Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), которая передала Татарскому роковую статуэтку, втершись к нему в доверие под личиной патриотической художницы. Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что именно передает военкору. За совершение теракта Трепова получила 132 тысячи рублей. Уже в ходе судебного процесса стало известно, что скончался один из пострадавших в кафе - Виктор Полиектов. В деле также фигурируют прятавший фигурантку у себя дома Дмитрий Касинцев, член диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов (внесен в реестр террористов и экстремистов) и журналист, проживающий на Украине, Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов). Последний, по версии следствия, завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта, а Денисов ей передал роковую статуэтку. Касинцева судят вместе с Треповой, Денисов и Попков объявлены в розыск. Покушение на Прилепина Машину писателя Захара Прилепина 6 мая взорвали на автодороге в Нижегородской области. Писатель был ранен, а его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого Александра Пермякова. На допросе он признался, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами, а в 2022 году приехал в Россию с целью ликвидации Прилепина. В тот день он заложил две противотанковые мины по пути следования автомобиля писателя и дистанционно привел их в действие. Уголовное дело Пермякова еще расследуется, ему предъявлено обвинение по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Он содержится в СИЗО в Нижегородской области. После теракта президент России Владимир Путин наградил Прилепина и Шубина орденами Мужества (последнего - посмертно). Покушения на экс-депутатов рады Тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, на Украине заочно получившего 14 лет за госизмену, нашли 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Ответственность за убийство взяла на себя военная разведка Украины - дескать, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Подмосковный главк СК РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Как удалось установить следствию, Киву убили двумя выстрелами. Ряд СМИ писали, что незадолго до этого экс-депутат говорил друзьям про слежку за ним. Больше повезло экс-депутату Рады Олегу Цареву, покушение на которого было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. Царев, заочно осужденный на Украине за поддержку Русской весны, попал в реанимацию с огнестрельным ранением. Он пошел на поправку и через 10 дней дал видеоинтервью, в котором сообщил, что "террористов никто бояться не будет". Был арестован житель Ялты, который, как сообщала ФСБ, по заданию СБУ организовал слежку за Царевым. Ему вменили незаконные приобретение и передачу взрывчатых веществ и оружия, а также посягательство на жизнь общественного деятеля. Криминальный фейерверк в Сергиевом Посаде Мощный взрыв прогремел утром 9 августа на складе пиротехники, который арендовала фирма "Пиро-Росс" на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. Взрывом были разрушены производственные помещения, общая площадь очагов возгорания на месте происшествия составила порядка 400 квадратных метров. Один человек погиб, еще 80 пострадали. Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, от взрыва пострадали 440 квартир и 20 частных домов. В основном взрывной волной повыбивало окна и двери. В рамках дела о нарушении требований промышленной безопасности был задержан технический директор "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев. Свою вину он не признал. Заседание, на котором рассматривалось ходатайство следствия о его аресте, проходило в здании суда, которое также пострадало от взрыва: было выбито окно, частично обрушились потолки в нескольких кабинетах. Позже выяснилось, что компания "Пиро-Росс" с апреля 2023 года признана банкротом из-за долгов по налогам, сборам и штрафам, открыто исполнительное производство. Героическая смерть спасателей в Балашихе Утром 20 сентября в панельном девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв бытового газа. Рухнули плиты перекрытий на третьем, четвертом и пятом этажах, чуть позже произошло повторное обрушение конструкций. Всего погибли семь человек, еще 20 человек пострадали. Разбор завалов и все поисково-спасательные работы на месте взрыва в многоэтажке удалось завершить только спустя сутки. После повторного обрушения под завалами оказались шесть спасателей, двое из них погибли. На второй день после трагедии первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением обеспечить лиц старше 75 лет, проживающих в многоквартирных домах, бесплатными газовыми плитами с системой контроля за выделением газа. По мнению Лантратовой, это позволит минимизировать количество инцидентов, связанных со взрывами бытового газа в многоэтажных домах. Спустя месяц глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям погибших сотрудников Ногинского спасательного центра Магомеда Нальгиева и 201-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Олега Калмыкова. Взрыв после техобслуживания плит Утром 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушения двух из четырех подъездов пятиэтажного дома на улице Линейная погибли 14 человек. Еще одна женщина скончалась через две недели от осложнений во время реабилитации. Всего взрывом были разрушены около 30 квартир. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу. По делу об оказании небезопасных услуг были арестованы двое жителей Омской области: 25-летний Евгений Кавун и 45-летняя Ирина Урбах. По данным следствия, за несколько дней до трагедии, представляясь сотрудниками "Межрегионгаз Сервиса", обвиняемые выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. Смертельная прогулка по коллектору Москвы Двадцатого августа гид проводил экскурсию для семерых человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Начался мощный ливень, коллектор стремительно затопило, и никто из них не спасся. Были арестованы гендиректор туристического агрегатора "Спутник" Александр Ким и организатор экскурсии Никита Дубаса - следствие вменило им оказание небезопасных услуг. Еще один фигурант успел улизнуть от правоохранителей, улетев в ОАЭ на следующий день после трагедии. Российский союз туриндустрии отмечал, что предъявление обвинения Киму противоречит "фактическим и экономическим отношениям, складывающимся на туристическом рынке", что компания "Спутник" лишь связывала потребителей и организатора экскурсии, продавая билеты, и не должна нести ответственность за возможные происшествия на месте. Московские диггеры впоследствии предложили создать музей "Подземная Неглинка" и официальный безопасный маршрут к нему, что позволит избежать новых трагедий. Сварились заживо в ТЦ В торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве 22 июля произошел прорыв трубы с горячей водой. Погибли четыре женщины - сотрудницы магазина "Глобус Гурмэ", еще 10 человек пострадали. Ответственность за гибель людей была возложена на главного инженера обслуживающей ТЦ компании Евгения Боткина, его обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Следователь в суде требовал ареста Боткина, настаивая, что именно из-за него люди погибли "при ужасных обстоятельствах, они фактически сварились заживо". Защита же отмечала, что следствие не проверило ни одной версии произошедшего, кроме виновности инженера, и указывала, что теплосистему регулярно проверяли профильные ведомства и последняя проверка пришла к выводу о пригодности к эксплуатации до 2027 года. Суд отказался отправлять Боткина под стражу, ограничившись домашним арестом. ТЦ "Времена года" был закрыт и возобновил работу лишь 2 августа. Алчность, взорвавшая АЗС в Махачкале Вечером 14 августа во время технического обслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы возник пожар. Вскоре огонь перекинулся на соседнее помещение, где хранилась селитра. Прогремел взрыв, отчего пламя перекинулось на АЗС поблизости. На месте происшествия и в последующие дни погибли 35 человек, еще двое позже скончались в медицинских учреждениях Москвы. Более 100 человек пострадали. Взрывом также были повреждены свыше 400 строений, большая часть из них – жилые дома. По данным МВД, при пожаре взорвались только две цистерны из восьми, был большой риск повторных возгораний. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что виной всему - "жадность и алчность" людей, пытающихся "нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности" ради извлечения небольшой выгоды. Несмотря на масштабы трагедии, известно лишь об одном задержанном. Предпринимателя Эльдара Насрулаева, незаконно хранившего селитру в автосервисе напротив АЗС, арестовали в Москве. Казус или спасение: удивительная посадка на пшеничном поле Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, 12 сентября совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По данным авиакомпании, у самолета при заходе на посадку в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу, однако топлива для этого оказалось недостаточно. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция лайнера могла увеличиться. Следователи СК в рамках расследования уголовного дела изъяли "черные ящики" Airbus A320, образцы топлива и технических жидкостей, а также допросили свидетелей и экипаж самолета. Командир Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов, после инцидента отстраненные от полетов, к работе пока не вернулись. Как отмечал в декабре Скуратов, решение о том, останутся ли они в авиакомпании, будет принято после окончания расследования, которое ведет Росавиация. Каховская ГЭС: крупнейшая экологическая катастрофа года Крупнейшей экологической и гуманитарной катастрофой года стало разрушение 6 июня киевским режимом плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. Внезапно хлынувшие воды ГЭС затопили на левом берегу Днепра 23 населённых пункта. В результате наводнения погибли 59 человек, еще 175 госпитализировали. Почти 9 тысяч жителей срочно эвакуировали в безопасные места. Государственному, частному и личному имуществу был нанесён огромный материальный ущерб. По оценке экспертов, разрушение плотины привело к заболачиванию земельных участков, вымыванию плодородного слоя, повреждению мелиоративных систем, загрязнению земель химическими веществами и отходами производства, в том числе сельскохозяйственного. В конце ноября губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ликвидация основных последствий катастрофического подтопления завершена. От воды полностью освободились 22 населенных пункта: осушены улицы и здания, убраны завалы мусора, проведена санитарная обработка территорий. В зоне бедствия также полностью восстановлена связь, почти полностью - газоснабжение и централизованное водоснабжение в газифицированных и канализованных населённых пунктах. Электроснабжение возобновлено в 16 населенных пунктах, отсутствует в семи из-за постоянных обстрелов. В ряде городов и сел, питавшихся водой от Каховского водохранилища, пробурены новые артезианские скважины. Принятыми мерами не допущено распространение эпидемий и эпизоотий. В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 миллионов рублей. Стрельба в брянской гимназии Утром 7 декабря 14-летняя ученица гимназии №5 Брянска пришла на занятия с помповым ружьем, из которого открыла стрельбу по одноклассникам, убив одну девочку, после чего покончила с собой. Еще пятеро с ранениями были госпитализированы. Как заявили в СК РФ, девочка находилась в тяжелом психологическом состоянии и нуждалась в помощи, в гимназии видели это, но не помогли. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве, а также о халатности - из-за отсутствия металлодетектора на входе в гимназию. Кроме того, выяснилось, что контракт с частной охранной организацией "Агентство Эскалибур" у гимназии истек 30 ноября, а дополнительных соглашений о продлении срока не было. Изначально по делу были арестованы директор "ЧОО Агентство Эскалибур", сотрудница предприятия, в тот день работавшая на посту охраны, и отец девочки, которому вменили небрежное хранение огнестрельного оружия и доведение несовершеннолетнего до самоубийства - по версии следствия, он систематически унижал свою дочь. Заместитель директора гимназии была отправлена под домашний арест. Однако Брянский облсуд, рассматривая жалобы фигурантов, всем им смягчил меру пресечения. Необычная мягкость суда, не оставившего в СИЗО ни одного фигуранта по столь резонансному делу, объясняется ходатайствами Генпрокуратуры, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Жадность блогеров сгубила В этом году под пристальное внимание правоохранителей и налоговиков попали успешные российские блогеры. Первой ласточкой стало дело против супругов Валерии и Артема Чекалиных, которых обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании более 130 миллионов рублей. По версии следствия, Лерчек, прославившаяся своими фитнес и не только марафонами, пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. На блогера Александру Митрошину завели аналогичное дело, только сумма неуплаченных налогов скромнее - 120 миллионов. Вскоре после начала СВО она уехала из России и обосновалась в Дубае, а потому не вкусила радостей запрета пользоваться интернетом, который был наложен судом на ее коллегу по цеху Лерчек. В конце апреля была задержана "королева марафонов" Елена Блиновская, которая спешила в Белоруссию, чтобы оттуда выехать за границу. Блиновскую обвиняют в уклонении от налогов по аналогичной схеме и отмывании денег. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы свыше 918 миллионов рублей налогов. Ее отправили под домашний арест, на активы и имущество компаний, с ней связанных, наложен арест на 64 миллиарда рублей. Ее адвокат также сообщила, что налоговики проводят проверку деятельности Блиновской за 2022 год. В ноябре стало известно, что Чекалины погасили долг перед государством, оплатив в общей сложности 500 миллионов рублей. Блиновской же это сделать пока не удалось. Поставь Шабутдинову дизлайк В начале ноября был задержан, пожалуй, самый известный и успешный в России бизнес-тренер - основатель "Лайк Центра" Аяз Шабутдинов. Его обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Пострадавших изначально было восемь, но люди, которые считают, что Шабутдинов их обманул, продолжают нести заявления, и счет уже идет на десятки. Как полагает следствие, Шабутдинов предлагал покупать различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы смогли бы начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Шабутдинов арестован, вину он не признал. Защита заявляет, что клиентов, которым курсы помогли, в сотни раз больше, чем обиженных. Двойное убийство в семье Стаса Намина В конце октября в частном доме в деревне Крюково Истринского района Подмосковья были обнаружены с ножевыми ранениями тела сына и тещи известного музыканта и основателя рок-группы "Цветы" Стаса Намина. В убийстве признался пасынок Намина Роман Микоян. На допросе он рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Расправившись и с ним, 39-летний мужчина позвонил в полицию. Как сообщали в СК, Микоян назвал мотивом преступления давний семейный конфликт. Он арестован, по статье "Убийство двух лиц" ему может грозит вплоть до пожизненного заключения. Нежелательный Greenpeace Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, ведется Минюстом с 2015 года, сейчас в нем более 120 наименований. Зимой в список были включены "Проект Медуза", зарегистрированный в Латвии, и Фонд Андрея Сахарова (США). Последнему вменялось, что его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Весной в перечне появились немецкая НПО "Transparеncy International" и голландская природоохранная организация Greenpeace. По данным Генпрокуратуры РФ, первая, "формально выступая организацией, борющейся с коррупцией, вмешивалась во внутренние дела РФ". А Greenpeace ко всему прочему обвинялась в антироссийской пропаганде и финансировании иноагентов. Летом еще одна природоохранная НПО была включена в ряды нежелательных – WWF (World Wildlife Fund, "Всемирный фонд природы"). По оценке Генпрокуратуры, представители WWF "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения органов власти РФ, "препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов". Кроме того, в перечень нежелательных НПО были включены зарегистрированные в Латвии "Новая Газета – Европа" и "ТВ Дождь". Артисты-иноагенты В январе Минюст РФ включил в список иноагентов музыкального критика Артемия Троицкого и актера Артура Смольянинова. В отношении последнего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за антироссийские заявления. В феврале иноагентом стала певица Земфира. Как пояснили в Минюсте, она открыто выступала в поддержку Украины, выступая с концертами в недружественных странах с призывами против СВО, получала поддержку от иностранных источников. Тогда же в реестр включили политолога Аббаса Галямова и журналиста Андрея Лошака. Весной в реестр попали блогер Илья Варламов, музыкант Максим Покровский, журналист Аркадий Бабченко и юморист Семен Слепаков. Варламову, в частности, вменялось, что он публиковал "недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике", а также получение поддержки от иностранных источников. А Слепаков, по данным Минюста, открыто выступал против спецоперации и формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом. Музыкант Борис Гребенщиков оказался в реестре в конце июня. Следом туда были включены журналист Андрей Караулов, продюсер Михаил Козырев, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. В Минюсте поясняли, что Муратов создавал и распространял материалы иноагентов, "использовал для распространения негативных мнений о внешней и внутренней политике РФ иностранные площадки". Кроме того, он давал интервью на площадках, зарегистрированных в недружественных странах. А Гребенщиков стал иноагентом за концерты за рубежом, средства от которых он переправлял на Украину, выступал против СВО. Осенью в реестр попало интернет-издание "The Moscow Times". Кроме того, иноагентами были признаны стендап-комик Руслан Белый и политик Михаил Касьянов. Представитель Минюста в суде пояснил, что Белый занимается политической деятельностью, принимает участие в создании и распространении материалов иноагентов. Кроме того, с марта по апрель он получил 160 тысяч рублей из иностранных источников. Касьянову же вменялось, что он является членом "Антивоенного комитета России" – объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики РФ. Первые иностранные агенты появились в России еще в 2013 году. Спустя почти 10 лет закон доработали, и 1 декабря 2022 года вступил в силу ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Гибель в авиакатастрофе Пригожина По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК сообщил, что личности всех десяти погибших были установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В октябре во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи Путин сообщил, что в телах погибших в катастрофе были обнаружены фрагменты ручных гранат, а никакого внешнего воздействия на самолет не было. При этом экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови погибших не проводилась, хотя, по мнению главы государства, это стоило бы сделать. Расследование уголовного продолжается.

https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html

https://ria.ru/20231114/prilepin-1909300100.html

https://ria.ru/20231211/kiva-1915043886.html

https://ria.ru/20221230/mchs-1842375150.html

https://ria.ru/20230920/gaz-1897480901.html

https://ria.ru/20230901/ekskursii-1893369297.html

https://ria.ru/20231109/pamyatnik-1908532728.html

https://ria.ru/20231221/samolety-1917123519.html

https://ria.ru/20231026/kakhovskaya_ges-1905289435.html

https://ria.ru/20231222/proverka-1917395526.html

https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html

https://ria.ru/20210725/greenpeace-1742780293.html

https://ria.ru/20231215/inoagenty-1916118396.html

https://ria.ru/20231218/chvk-1916456760.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, чвк "вагнер", greenpeace, захар прилепин