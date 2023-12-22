https://ria.ru/20231222/prigovor-1917524679.html
В ДНР боевику "Азова"* дали 20 лет колонии за расстрел колонны с беженцами
В ДНР боевику "Азова"* дали 20 лет колонии за расстрел колонны с беженцами - РИА Новости, 22.12.2023
В ДНР боевику "Азова"* дали 20 лет колонии за расстрел колонны с беженцами
Суд в Донецке приговорил к 20 годам колонии боевика "Азова"* за расстрел в Мариуполе автоколонны с беженцами, тогда трое мирных жителей погибли на месте,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:30
2023-12-22T16:30
2023-12-22T16:40
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 20 годам колонии боевика "Азова"* за расстрел в Мариуполе автоколонны с беженцами, тогда трое мирных жителей погибли на месте, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего оператора наводчика "БТР" 2-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Игоря Потапова… Суд приговорил Потапова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.В суде было установлено, что в марте 2022 года Потапов совместно с иными военнослужащими, находясь на боевой позиции "АзовИнтекс" в Мариуполе, расстреляли из автоматов и пулеметов двигавшиеся по автодороге Мангуш-Мариуполь четыре гражданских автомобиля с белыми лентами на зеркалах заднего вида и ручках дверей, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту - обычно так обозначались колонны с беженцами, желавшими покинуть район боевых действий. В результате обстрела трое мужчин скончались на месте преступления, одному удалось спастись. Потапов был признан виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231130/mariupol-1912971584.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, батальон "азов"
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Батальон "Азов"
В ДНР боевику "Азова"* дали 20 лет колонии за расстрел колонны с беженцами
В ДНР боевику "Азова", расстрелявшему колонну с беженцами, дали 20 лет колонии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 20 годам колонии боевика "Азова"* за расстрел в Мариуполе автоколонны с беженцами, тогда трое мирных жителей погибли на месте, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
«
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего оператора наводчика "БТР" 2-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Игоря Потапова… Суд приговорил Потапова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что в марте 2022 года Потапов совместно с иными военнослужащими, находясь на боевой позиции "АзовИнтекс" в Мариуполе, расстреляли из автоматов и пулеметов двигавшиеся по автодороге Мангуш-Мариуполь четыре гражданских автомобиля с белыми лентами на зеркалах заднего вида и ручках дверей, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту - обычно так обозначались колонны с беженцами, желавшими покинуть район боевых действий. В результате обстрела трое мужчин скончались на месте преступления, одному удалось спастись.
Потапов был признан виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевик "Азова"* получил 24 года за убийство жительницы Мариуполя