https://ria.ru/20231222/preduprezhdenie-1917511649.html

В Калининградской области объявили штормовое предупреждение

В Калининградской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 22.12.2023

В Калининградской области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение с усилением ветра до 25 м/с ожидают вечером в Калининградской области, сообщает МЧС региона в социальной сети "Вконтакте". РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:52

2023-12-22T15:52

2023-12-22T16:10

калининградская область

литва

латвия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение с усилением ветра до 25 м/с ожидают вечером в Калининградской области, сообщает МЧС региона в социальной сети "Вконтакте". "Штормовое предупреждение…. По Калининградской области, вечером 22 декабря 2023 года ожидается усиление северо-западного, западного ветра 25 м/с", - говорится в сообщении. Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области" информирует, что регион находится всего в сотне километров от центра глубокого атлантического циклона "Zoltan", расположившегося над побережьем Литвы и Латвии. "В тыловой сектор циклона поступают холодные воздушные массы, температура опустилась до околонулевых отметок и наблюдается периодический мокрый снег, который сохранится в течение всех суток (на побережье и западе вероятны смешанные осадки)", - отмечается в публикации. Как заявили РИА Новости в диспетчерской Калининградского морского канала, он закрыт для движения судов. Ранее Калининградский аэропорт "Храброво" из -за сложных метеоусловий сообщил о возможных задержках рейсов.

https://ria.ru/20231222/primore-1917376808.html

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калининградская область, литва, латвия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм