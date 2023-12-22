Рейтинг@Mail.ru
Боец ВСУ рассказал, почему не дает новичкам позывные - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 22.12.2023 (обновлено: 20:31 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/pozyvnye-1917575180.html
Боец ВСУ рассказал, почему не дает новичкам позывные
Боец ВСУ рассказал, почему не дает новичкам позывные - РИА Новости, 22.12.2023
Боец ВСУ рассказал, почему не дает новичкам позывные
Солдат ВСУ из Харьковской области рассказал газете The Times, что не дает новобранцам позывные, поскольку те быстро погибают. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:15
2023-12-22T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Солдат ВСУ из Харьковской области рассказал газете The Times, что не дает новобранцам позывные, поскольку те быстро погибают. По информации СМИ, на Украине больше не предпринимаются попытки скрыть тот факт, что потери огромны. Так, неназванный украинский солдат, который находится в Харьковской области, заявил, что перестал давать новобранцам позывные. &quot;Большинство из них долго не живут&quot;, — пояснил он.Украинская армия с 4 июня пять месяцев безуспешно пыталась атаковать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, при попытке контрнаступления ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.По его словам, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917570297.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Боец ВСУ рассказал, почему не дает новичкам позывные

Боец ВСУ рассказал, что не дает новичкам позывные, потому что те долго не живут

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Солдат ВСУ из Харьковской области рассказал газете The Times, что не дает новобранцам позывные, поскольку те быстро погибают.
По информации СМИ, на Украине больше не предпринимаются попытки скрыть тот факт, что потери огромны. Так, неназванный украинский солдат, который находится в Харьковской области, заявил, что перестал давать новобранцам позывные.
«

"Большинство из них долго не живут", — пояснил он.

Украинская армия с 4 июня пять месяцев безуспешно пыталась атаковать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, при попытке контрнаступления ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.
По его словам, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Раде засомневались в победе Украины на поле боя
Вчера, 19:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала