https://ria.ru/20231222/pozyvnye-1917575180.html

Боец ВСУ рассказал, почему не дает новичкам позывные

Боец ВСУ рассказал, почему не дает новичкам позывные - РИА Новости, 22.12.2023

Боец ВСУ рассказал, почему не дает новичкам позывные

Солдат ВСУ из Харьковской области рассказал газете The Times, что не дает новобранцам позывные, поскольку те быстро погибают. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:15

2023-12-22T20:15

2023-12-22T20:31

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Солдат ВСУ из Харьковской области рассказал газете The Times, что не дает новобранцам позывные, поскольку те быстро погибают. По информации СМИ, на Украине больше не предпринимаются попытки скрыть тот факт, что потери огромны. Так, неназванный украинский солдат, который находится в Харьковской области, заявил, что перестал давать новобранцам позывные. "Большинство из них долго не живут", — пояснил он.Украинская армия с 4 июня пять месяцев безуспешно пыталась атаковать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, при попытке контрнаступления ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.По его словам, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917570297.html

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в мире, украина, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины