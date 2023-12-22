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Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме во Франции - РИА Новости, 22.12.2023
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19:57 22.12.2023 (обновлено: 20:02 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/pozhar-1917573023.html
Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме во Франции
Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме во Франции - РИА Новости, 22.12.2023
Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме во Франции
Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме на северо-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T19:57
2023-12-22T20:02
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме на северо-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV. "Все поголовье, 379 коз, погибло при пожаре", - отмечает телеканал. Отмечается, что в ночь на 22 декабря пожар охватил здание площадью 2 тысячи квадратных метров на ферме в коммуне Нордайм, шесть человек были эвакуированы. Пожар был быстро потушен, однако животных, находившихся внутри здания, спасти не удалось.
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в мире, франция
В мире, Франция
Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме во Франции

BFMTV: на ферме в коммуне Нордайм при пожаре погибли 379 коз

Последствия пожара на ферме на северо-востоке Франции. Стоп-кадр видео
Последствия пожара на ферме на северо-востоке Франции. Стоп-кадр видео
Последствия пожара на ферме на северо-востоке Франции. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме на северо-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV.
"Все поголовье, 379 коз, погибло при пожаре", - отмечает телеканал.
Отмечается, что в ночь на 22 декабря пожар охватил здание площадью 2 тысячи квадратных метров на ферме в коммуне Нордайм, шесть человек были эвакуированы. Пожар был быстро потушен, однако животных, находившихся внутри здания, спасти не удалось.
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