https://ria.ru/20231222/pozhar-1917573023.html

Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме во Франции

Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме во Франции - РИА Новости, 22.12.2023

Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме во Франции

Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме на северо-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T19:57

2023-12-22T19:57

2023-12-22T20:02

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франция

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме на северо-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV. "Все поголовье, 379 коз, погибло при пожаре", - отмечает телеканал. Отмечается, что в ночь на 22 декабря пожар охватил здание площадью 2 тысячи квадратных метров на ферме в коммуне Нордайм, шесть человек были эвакуированы. Пожар был быстро потушен, однако животных, находившихся внутри здания, спасти не удалось.

https://ria.ru/20231102/pozhar-1906847400.html

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