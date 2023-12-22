https://ria.ru/20231222/pozhar-1917393877.html

В Химках загорелся склад мясокомбината

В Химках загорелся склад мясокомбината - РИА Новости, 22.12.2023

В Химках загорелся склад мясокомбината

Склад мясоперерабатывающего комбината горит в подмосковных Химках на площади 200 квадратных метров, пожар локализован, самостоятельно на улицу вышли восемь... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T09:38

2023-12-22T09:38

2023-12-22T09:52

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Склад мясоперерабатывающего комбината горит в подмосковных Химках на площади 200 квадратных метров, пожар локализован, самостоятельно на улицу вышли восемь человек, сообщили в МЧС России. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Химках горит склад мясоперерабатывающего комбината. Огонь охватил 200 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли восемь человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего на месте работают 68 специалистов и 25 единиц техники.

https://ria.ru/20231221/pozhar-1917148975.html

химки

московская область (подмосковье)

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, химки, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)