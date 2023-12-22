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В Химках загорелся склад мясокомбината - РИА Новости, 22.12.2023
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09:38 22.12.2023 (обновлено: 09:52 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/pozhar-1917393877.html
В Химках загорелся склад мясокомбината
В Химках загорелся склад мясокомбината - РИА Новости, 22.12.2023
В Химках загорелся склад мясокомбината
Склад мясоперерабатывающего комбината горит в подмосковных Химках на площади 200 квадратных метров, пожар локализован, самостоятельно на улицу вышли восемь... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:38
2023-12-22T09:52
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Склад мясоперерабатывающего комбината горит в подмосковных Химках на площади 200 квадратных метров, пожар локализован, самостоятельно на улицу вышли восемь человек, сообщили в МЧС России. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Химках горит склад мясоперерабатывающего комбината. Огонь охватил 200 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли восемь человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего на месте работают 68 специалистов и 25 единиц техники.
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химки
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, химки, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Химках загорелся склад мясокомбината

В Химках загорелся склад мясокомбината на площади 200 квадратных метров

© МЧС России/TelegramТушение пожара на складе мясоперерабатывающем комбинате в Химках
Тушение пожара на складе мясоперерабатывающем комбинате в Химках
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на складе мясоперерабатывающем комбинате в Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Склад мясоперерабатывающего комбината горит в подмосковных Химках на площади 200 квадратных метров, пожар локализован, самостоятельно на улицу вышли восемь человек, сообщили в МЧС России.
Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Химках горит склад мясоперерабатывающего комбината. Огонь охватил 200 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли восемь человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на месте работают 68 специалистов и 25 единиц техники.
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ПроисшествияХимкиМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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