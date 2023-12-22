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В результате пожара в жилом доме в Смоленской области погибли два человека - РИА Новости, 22.12.2023
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02:07 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/pozhar-1917370278.html
В результате пожара в жилом доме в Смоленской области погибли два человека
В результате пожара в жилом доме в Смоленской области погибли два человека - РИА Новости, 22.12.2023
В результате пожара в жилом доме в Смоленской области погибли два человека
Пожар вспыхнул в квартире жилого дома в Сафоново Смоленской области, два человека погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T02:07
2023-12-22T02:07
смоленская область
сафоново
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пожар вспыхнул в квартире жилого дома в Сафоново Смоленской области, два человека погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Сафоново загорелась квартира в 5-этажке. Жильцы крепко спали. Разбудить их было некому. Они не установили пожарный извещатель. Прибор среагировал бы на задымление звуком. В огне пожарные МЧС России нашли трех жильцов: один передан медикам, двое, к сожалению, погибли. Огонь на 20 квадратных метрах ликвидировали 10 специалистов и три единицы техники", - говорится в сообщении.
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смоленская область
сафоново
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смоленская область, сафоново, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Смоленская область, Сафоново, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В результате пожара в жилом доме в Смоленской области погибли два человека

При пожаре в квартире жилого дома в Смоленской области погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пожар вспыхнул в квартире жилого дома в Сафоново Смоленской области, два человека погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"В Сафоново загорелась квартира в 5-этажке. Жильцы крепко спали. Разбудить их было некому. Они не установили пожарный извещатель. Прибор среагировал бы на задымление звуком. В огне пожарные МЧС России нашли трех жильцов: один передан медикам, двое, к сожалению, погибли. Огонь на 20 квадратных метрах ликвидировали 10 специалистов и три единицы техники", - говорится в сообщении.
Дом, в котором после пожара были найдены тела двух подростков в Алтайском крае. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Двое подростков погибли на пожаре в Алтайском крае
20 декабря, 11:32
 
Смоленская областьСафоновоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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