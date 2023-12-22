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В результате пожара в жилом доме в Смоленской области погибли два человека

В результате пожара в жилом доме в Смоленской области погибли два человека - РИА Новости, 22.12.2023

В результате пожара в жилом доме в Смоленской области погибли два человека

Пожар вспыхнул в квартире жилого дома в Сафоново Смоленской области, два человека погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T02:07

2023-12-22T02:07

2023-12-22T02:07

смоленская область

сафоново

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пожар вспыхнул в квартире жилого дома в Сафоново Смоленской области, два человека погибли, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Сафоново загорелась квартира в 5-этажке. Жильцы крепко спали. Разбудить их было некому. Они не установили пожарный извещатель. Прибор среагировал бы на задымление звуком. В огне пожарные МЧС России нашли трех жильцов: один передан медикам, двое, к сожалению, погибли. Огонь на 20 квадратных метрах ликвидировали 10 специалистов и три единицы техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231220/pozhar-1916895372.html

смоленская область

сафоново

россия

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смоленская область, сафоново, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия