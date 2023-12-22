https://ria.ru/20231222/postavki-1917537245.html
Премьер Белоруссии обвинил ЕС в затягивании сроков поставки медоборудования
Премьер Белоруссии обвинил ЕС в затягивании сроков поставки медоборудования - РИА Новости, 22.12.2023
Премьер Белоруссии обвинил ЕС в затягивании сроков поставки медоборудования
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны ЕС затягивают поставки медицинского оборудования в страну, хотя санкции не должны распространяться на... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:07
2023-12-22T17:07
2023-12-22T17:07
белоруссия
минск
роман головченко
украина
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны ЕС затягивают поставки медицинского оборудования в страну, хотя санкции не должны распространяться на гуманитарную сферу и систему здравоохранения. "Мы наблюдаем серьезное, мягко говоря, затягивание при организации поставок медицинского оборудования из стран Евросоюза в Республику Беларусь. Хотя изначально всё позиционировалось, что любые санкции, ограничения не затронут гуманитарную сферу, медицину, лекарства, медицинские изделия. Это совсем не так. В этом, на мой взгляд, проявляется определенное двуличие соответствующих политикоформирующих кругов (в европейских странах – ред.)", - сказал Головченко в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале правительства республики. Он считает, что такие "идут установки по политической линии". "Мы этот факт констатируем, и идем дальше (в развитии системы здравоохранения в стране – ред.). Конечно, надежда на наших медиков, ученых, что это направление будет только развиваться", - добавил премьер. В частности, Головченко отметил, что самообеспечение сложными системами в области травматологии и ортопедии говорит о высоком уровне развития этого направления медицины в стране. По его словам, работа в этой области "была заблаговременно запланирована". "Вовремя разработали, нашли финансирование, помогло и Союзное государство, и бюджет помог. Получили результат самый важный - это здоровье детей и взрослых. Если бы у нас этих спинальных систем, отечественных эндопротезов не было, то сейчас была бы совсем другая ситуация", - сказал премьер Белоруссии. В конце апреля прошлого года Головченко заявил о возникших сложностях на фоне западных санкций в приобретении медоборудования. По его словам, при попытке купить на Западе медоборудование и запчасти к высокотехнологичным аппаратам Минск получал "уклончивые ответы". Также Белоруссия была вынуждена пересмотреть логистику поставки медикаментов и сырья для их производства на фоне конфликта на Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поставил задачу диверсифицировать поставки лекарств в страну в условиях санкций Запада против Минска, чтобы не допустить их недостатка на внутреннем рынке. В ноябре Головченко заявил, что республика смогла на фоне западных санкций найти альтернативу медоборудованию ушедших с рынка западных поставщиков, заместив их продукцией белорусского, российского и китайского производства.
https://ria.ru/20231202/meditsina-1913343580.html
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белоруссия, минск, роман головченко, украина, александр лукашенко, евросоюз, в мире
Белоруссия, Минск, Роман Головченко, Украина, Александр Лукашенко, Евросоюз, В мире
Премьер Белоруссии обвинил ЕС в затягивании сроков поставки медоборудования
Головченко: Запад вводит ограничения на поставки медицинского оборудования
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны ЕС затягивают поставки медицинского оборудования в страну, хотя санкции не должны распространяться на гуманитарную сферу и систему здравоохранения.
"Мы наблюдаем серьезное, мягко говоря, затягивание при организации поставок медицинского оборудования из стран Евросоюза в Республику Беларусь. Хотя изначально всё позиционировалось, что любые санкции, ограничения не затронут гуманитарную сферу, медицину, лекарства, медицинские изделия. Это совсем не так. В этом, на мой взгляд, проявляется определенное двуличие соответствующих политикоформирующих кругов (в европейских странах – ред.)", - сказал Головченко в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале правительства республики.
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Он считает, что такие "идут установки по политической линии". "Мы этот факт констатируем, и идем дальше (в развитии системы здравоохранения в стране – ред.). Конечно, надежда на наших медиков, ученых, что это направление будет только развиваться", - добавил премьер.
В частности, Головченко отметил, что самообеспечение сложными системами в области травматологии и ортопедии говорит о высоком уровне развития этого направления медицины в стране. По его словам, работа в этой области "была заблаговременно запланирована". "Вовремя разработали, нашли финансирование, помогло и Союзное государство, и бюджет помог. Получили результат самый важный - это здоровье детей и взрослых. Если бы у нас этих спинальных систем, отечественных эндопротезов не было, то сейчас была бы совсем другая ситуация", - сказал премьер Белоруссии.
В конце апреля прошлого года Головченко заявил о возникших сложностях на фоне западных санкций в приобретении медоборудования. По его словам, при попытке купить на Западе медоборудование и запчасти к высокотехнологичным аппаратам Минск
получал "уклончивые ответы". Также Белоруссия была вынуждена пересмотреть логистику поставки медикаментов и сырья для их производства на фоне конфликта на Украине
. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ранее поставил задачу диверсифицировать поставки лекарств в страну в условиях санкций Запада против Минска, чтобы не допустить их недостатка на внутреннем рынке.
В ноябре Головченко заявил, что республика смогла на фоне западных санкций найти альтернативу медоборудованию ушедших с рынка западных поставщиков, заместив их продукцией белорусского, российского и китайского производства.
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