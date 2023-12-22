https://ria.ru/20231222/postavki-1917537245.html

Премьер Белоруссии обвинил ЕС в затягивании сроков поставки медоборудования

Премьер Белоруссии обвинил ЕС в затягивании сроков поставки медоборудования - РИА Новости, 22.12.2023

Премьер Белоруссии обвинил ЕС в затягивании сроков поставки медоборудования

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны ЕС затягивают поставки медицинского оборудования в страну, хотя санкции не должны распространяться на... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:07

2023-12-22T17:07

2023-12-22T17:07

белоруссия

минск

роман головченко

украина

александр лукашенко

евросоюз

в мире

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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что страны ЕС затягивают поставки медицинского оборудования в страну, хотя санкции не должны распространяться на гуманитарную сферу и систему здравоохранения. "Мы наблюдаем серьезное, мягко говоря, затягивание при организации поставок медицинского оборудования из стран Евросоюза в Республику Беларусь. Хотя изначально всё позиционировалось, что любые санкции, ограничения не затронут гуманитарную сферу, медицину, лекарства, медицинские изделия. Это совсем не так. В этом, на мой взгляд, проявляется определенное двуличие соответствующих политикоформирующих кругов (в европейских странах – ред.)", - сказал Головченко в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале правительства республики. Он считает, что такие "идут установки по политической линии". "Мы этот факт констатируем, и идем дальше (в развитии системы здравоохранения в стране – ред.). Конечно, надежда на наших медиков, ученых, что это направление будет только развиваться", - добавил премьер. В частности, Головченко отметил, что самообеспечение сложными системами в области травматологии и ортопедии говорит о высоком уровне развития этого направления медицины в стране. По его словам, работа в этой области "была заблаговременно запланирована". "Вовремя разработали, нашли финансирование, помогло и Союзное государство, и бюджет помог. Получили результат самый важный - это здоровье детей и взрослых. Если бы у нас этих спинальных систем, отечественных эндопротезов не было, то сейчас была бы совсем другая ситуация", - сказал премьер Белоруссии. В конце апреля прошлого года Головченко заявил о возникших сложностях на фоне западных санкций в приобретении медоборудования. По его словам, при попытке купить на Западе медоборудование и запчасти к высокотехнологичным аппаратам Минск получал "уклончивые ответы". Также Белоруссия была вынуждена пересмотреть логистику поставки медикаментов и сырья для их производства на фоне конфликта на Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поставил задачу диверсифицировать поставки лекарств в страну в условиях санкций Запада против Минска, чтобы не допустить их недостатка на внутреннем рынке. В ноябре Головченко заявил, что республика смогла на фоне западных санкций найти альтернативу медоборудованию ушедших с рынка западных поставщиков, заместив их продукцией белорусского, российского и китайского производства.

https://ria.ru/20231202/meditsina-1913343580.html

https://ria.ru/20231220/integratsiya-1916841541.html

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белоруссия, минск, роман головченко, украина, александр лукашенко, евросоюз, в мире