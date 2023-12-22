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За сайтом Pornhub три года будет наблюдать независимый орган
За сайтом Pornhub три года будет наблюдать независимый орган - РИА Новости, 22.12.2023
За сайтом Pornhub три года будет наблюдать независимый орган
Компания-владелец крупнейшего мирового порносайта Pornhub признала себя причастной к незаконной торговле сексуальными услугами и согласилась выплатить... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:05
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Компания-владелец крупнейшего мирового порносайта Pornhub признала себя причастной к незаконной торговле сексуальными услугами и согласилась выплатить компенсации их жертвам в рамках сделки с американским правосудием, сообщает прокуратура Восточного округа Нью-Йорка. Как заявляет прокуратура, компания Aylo (бывшая MindGeek), начиная с 2009 года, размещала на своих сайтах, включая Pornhub, ролики, созданные оператором, которому в 2019 году были предъявлены обвинения в принуждении девушек сниматься в откровенных видео, которые затем размещались в сети без их согласия. Компания Aylo заключила с властями США так называемое соглашение об отсрочке судебного преследования. В рамках сделки она выплатит 1,8 миллиона долларов правительству США, а также компенсацию пострадавшим, изображения были размещены на платформах Aylo. Компания также согласилась, чтобы в течение трех лет за ее деятельностью наблюдал независимый мониторинговый орган. В его задачи будет входить оценка соблюдения компанией условий сделки, а также добросовестность исполнения протоколов проверки публикуемого контента. В случае нарушения условий сделки компания будет привлечена к судебной ответственности.
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916582372.html
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сша, нью-йорк (город), pornhub, в мире
США, Нью-Йорк (город), PornHub, В мире
За сайтом Pornhub три года будет наблюдать независимый орган
Независимый орган будет следить за Pornhub в рамках сделки с властями США
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Компания-владелец крупнейшего мирового порносайта Pornhub признала себя причастной к незаконной торговле сексуальными услугами и согласилась выплатить компенсации их жертвам в рамках сделки с американским правосудием, сообщает прокуратура Восточного округа Нью-Йорка.
Как заявляет прокуратура, компания Aylo (бывшая MindGeek), начиная с 2009 года, размещала на своих сайтах, включая Pornhub, ролики, созданные оператором, которому в 2019 году были предъявлены обвинения в принуждении девушек сниматься в откровенных видео, которые затем размещались в сети без их согласия.
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Компания Aylo заключила с властями США
так называемое соглашение об отсрочке судебного преследования. В рамках сделки она выплатит 1,8 миллиона долларов правительству США, а также компенсацию пострадавшим, изображения были размещены на платформах Aylo.
Компания также согласилась, чтобы в течение трех лет за ее деятельностью наблюдал независимый мониторинговый орган. В его задачи будет входить оценка соблюдения компанией условий сделки, а также добросовестность исполнения протоколов проверки публикуемого контента.
В случае нарушения условий сделки компания будет привлечена к судебной ответственности.
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