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СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе
СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе - РИА Новости, 22.12.2023
СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе
Представители США не позволили внести в резолюцию СБ ООН о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа поправку России, призывающую к немедленной... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:11
2023-12-22T20:11
2023-12-22T21:23
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ООН, 22 дек — РИА Новости. Представители США не позволили внести в резолюцию СБ ООН о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа поправку России, призывающую к немедленной приостановке боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что изначально этот пункт был в тексте. Кроме того, там содержался призыв "к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий".Тем не менее США настояли на внесении ряда поправок. В результате формулировки в проекте стали гораздо мягче.В итоговой версии Совбез ООН призывает лишь "к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий".Как заявил постпред России при организации Василий Небензя, США нужно "под лукавой фразой о "создании условий для прекращения боев" развязать Израилю руки для дальнейших ничем не ограниченных неизбирательных бомбардировок инфраструктуры и мирного населения в секторе Газа. Таким образом, он предложил вернуть в резолюцию формулировку с призывом "к срочной приостановке боевых действий".За поправку проголосовали десять стран. Против были лишь США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония. Таким образом, поправку принять не удалось.Позднее Небензя назвал позорным и циничным поведение США, которые саботировали решения СБ ООН по Газе. По его словам, проголосовав за нынешний проект резолюции, Совбез даст Израилю зеленый свет на военное преступление.
https://ria.ru/20231222/rezolyutsiya-1917574815.html
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в мире, сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, израиль, василий небензя, совет безопасности оон
В мире, США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Израиль, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН
СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе
СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе
ООН, 22 дек — РИА Новости. Представители США не позволили внести в резолюцию СБ ООН о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа поправку России, призывающую к немедленной приостановке боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что изначально этот пункт был в тексте. Кроме того, там содержался призыв "к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий".
СБ ООН принял резолюцию о содействии Израиля и ХАМАС по доставке гумпомощи
Тем не менее США
настояли на внесении ряда поправок. В результате формулировки в проекте стали гораздо мягче.
В итоговой версии Совбез ООН призывает лишь "к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий".
Как заявил постпред России при организации Василий Небензя
, США нужно "под лукавой фразой о "создании условий для прекращения боев" развязать Израилю
руки для дальнейших ничем не ограниченных неизбирательных бомбардировок инфраструктуры и мирного населения в секторе Газа. Таким образом, он предложил вернуть в резолюцию формулировку с призывом "к срочной приостановке боевых действий".
За поправку проголосовали десять стран. Против были лишь США. Воздержались Швейцария
, Великобритания
, Албания
и Япония
. Таким образом, поправку принять не удалось.
Позднее Небензя назвал позорным и циничным поведение США, которые саботировали решения СБ ООН по Газе. По его словам, проголосовав за нынешний проект резолюции, Совбез даст Израилю зеленый свет на военное преступление.
Небензя: Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН по Газе