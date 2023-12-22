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СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе

СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе - РИА Новости, 22.12.2023

СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе

Представители США не позволили внести в резолюцию СБ ООН о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа поправку России, призывающую к немедленной... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:11

2023-12-22T20:11

2023-12-22T21:23

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ООН, 22 дек — РИА Новости. Представители США не позволили внести в резолюцию СБ ООН о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа поправку России, призывающую к немедленной приостановке боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что изначально этот пункт был в тексте. Кроме того, там содержался призыв "к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий".Тем не менее США настояли на внесении ряда поправок. В результате формулировки в проекте стали гораздо мягче.В итоговой версии Совбез ООН призывает лишь "к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий".Как заявил постпред России при организации Василий Небензя, США нужно "под лукавой фразой о "создании условий для прекращения боев" развязать Израилю руки для дальнейших ничем не ограниченных неизбирательных бомбардировок инфраструктуры и мирного населения в секторе Газа. Таким образом, он предложил вернуть в резолюцию формулировку с призывом "к срочной приостановке боевых действий".За поправку проголосовали десять стран. Против были лишь США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония. Таким образом, поправку принять не удалось.Позднее Небензя назвал позорным и циничным поведение США, которые саботировали решения СБ ООН по Газе. По его словам, проголосовав за нынешний проект резолюции, Совбез даст Израилю зеленый свет на военное преступление.

https://ria.ru/20231222/rezolyutsiya-1917574815.html

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в мире, сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, израиль, василий небензя, совет безопасности оон