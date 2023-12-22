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СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе - РИА Новости, 22.12.2023
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20:11 22.12.2023 (обновлено: 21:23 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/popravka-1917574714.html
СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе
СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе - РИА Новости, 22.12.2023
СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе
Представители США не позволили внести в резолюцию СБ ООН о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа поправку России, призывающую к немедленной... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:11
2023-12-22T21:23
в мире
сша
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
израиль
василий небензя
совет безопасности оон
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ООН, 22 дек — РИА Новости. Представители США не позволили внести в резолюцию СБ ООН о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа поправку России, призывающую к немедленной приостановке боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что изначально этот пункт был в тексте. Кроме того, там содержался призыв "к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий".Тем не менее США настояли на внесении ряда поправок. В результате формулировки в проекте стали гораздо мягче.В итоговой версии Совбез ООН призывает лишь "к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий".Как заявил постпред России при организации Василий Небензя, США нужно "под лукавой фразой о "создании условий для прекращения боев" развязать Израилю руки для дальнейших ничем не ограниченных неизбирательных бомбардировок инфраструктуры и мирного населения в секторе Газа. Таким образом, он предложил вернуть в резолюцию формулировку с призывом "к срочной приостановке боевых действий".За поправку проголосовали десять стран. Против были лишь США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония. Таким образом, поправку принять не удалось.Позднее Небензя назвал позорным и циничным поведение США, которые саботировали решения СБ ООН по Газе. По его словам, проголосовав за нынешний проект резолюции, Совбез даст Израилю зеленый свет на военное преступление.
https://ria.ru/20231222/rezolyutsiya-1917574815.html
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в мире, сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, израиль, василий небензя, совет безопасности оон
В мире, США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Израиль, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН
СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе

СБ ООН из-за США не принял поправку о немедленной приостановке боев в Газе

© AP Photo / Yuki IwamuraГолосование СБ ООН насчет поправки о немедленной приостановке боев в Газе
Голосование СБ ООН насчет поправки о немедленной приостановке боев в Газе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Yuki Iwamura
Голосование СБ ООН насчет поправки о немедленной приостановке боев в Газе
Читать ria.ru в
ООН, 22 дек — РИА Новости. Представители США не позволили внести в резолюцию СБ ООН о содействии расширению доставки гумпомощи в сектор Газа поправку России, призывающую к немедленной приостановке боевых действий, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что изначально этот пункт был в тексте. Кроме того, там содержался призыв "к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий".
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
СБ ООН принял резолюцию о содействии Израиля и ХАМАС по доставке гумпомощи
Вчера, 20:13
Тем не менее США настояли на внесении ряда поправок. В результате формулировки в проекте стали гораздо мягче.
В итоговой версии Совбез ООН призывает лишь "к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий".
Как заявил постпред России при организации Василий Небензя, США нужно "под лукавой фразой о "создании условий для прекращения боев" развязать Израилю руки для дальнейших ничем не ограниченных неизбирательных бомбардировок инфраструктуры и мирного населения в секторе Газа. Таким образом, он предложил вернуть в резолюцию формулировку с призывом "к срочной приостановке боевых действий".
За поправку проголосовали десять стран. Против были лишь США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония. Таким образом, поправку принять не удалось.
Позднее Небензя назвал позорным и циничным поведение США, которые саботировали решения СБ ООН по Газе. По его словам, проголосовав за нынешний проект резолюции, Совбез даст Израилю зеленый свет на военное преступление.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Небензя: Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН по Газе
19 декабря, 19:57
 
В миреСШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияИзраильВасилий НебензяСовет Безопасности ООН
 
 
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